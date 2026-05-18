Visitas gratis en Toledo: la UCLM abre sus edificios históricos del 18 de mayo al 1 de junio por el Corpus

Desde la Real Fábrica de Armas hasta sus palacios y conventos, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) - a través del Vicerrectorado de Proyección Universitaria- abre las puertas de sus edificios históricos. La institución ha organizado un programa de visitas guiadas por los edificios patrimoniales del campus de Toledo enmarcado dentro de las actividades conmemorativas del Corpus Christi 2026.

Por ello, desde hoy 18 de mayo -y hasta el 1 de junio- la universidad ofrecerá tanto a estudiantes, como a vecinos y visitantes de Toledo la posibilidad de conocer algunos de sus espacios históricos más emblemáticos desde una perspectiva divulgativa y cultural.

Estas son las tres rutas que ofrece la UCLM por sus edificios históricos

El programa incluye tres itinerarios. El primero 'Un paseo por la Real Fábrica de Armas de Toledo: de ciudad industrial a ciudad del conocimiento'. A esta ruta se suman: 'Palacios de la UCLM: entre la esfera doméstica y el servicio público' y 'Espacios Conventuales: de la vida espiritual a la vida académica'.

Las visitas, de carácter gratuito, se desarrollarán los días 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo y 1 de junio. Estos en diferentes horarios que se pueden consultar en el este enlace. Cada grupo contará con un máximo de 25 plazas y será la necesaria la inscripción previa a través del correo Visitas.Patrimonio@uclm.es

Los puntos de encuentro desde donde partirán estas visitas serán:

Edificio de San Pedro Mártir-Madre de Dios: Puerta Mudéjar del Convento de Madre de Dios (Calle Alfonso XII, s/n).

Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo: Entrada del Palacio de Sabatini, Puerta Principal al campus (Avenida Carlos III, s/n).

Palacios de la UCLM: Plaza de Padilla

Como actividad complementaria a esta programación, la iglesia de San Pedro Mártir acogerá el próximo 3 de junio la jornada "A la luz de 800 años: la catedral de Toledo". Este evento contará con una conferencia de la profesora María José Lop Otín y un concierto de la orquesta sinfónica y la coral universitaria del campus. Mientras que al día siguiente, el 4 de junio, tendrá lugar una representación de la UCLM con docentes en traje académico, estudiantes y miembros del Consejo de Dirección participarán en la solemne procesión del Corpus Christi.