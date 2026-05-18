José Coronado encuentra la calma en un rincón medieval de Toledo: "Es mi refugio de tranquilidad"

En la provincia de Toledo muchas personas encuentran sus rincones de paz y tranquilidad, por su cercanía con la ciudad de Madrid, su lista de servicios y sus bonitos paisajes. Es el caso de cantantes como Leiva, directores como Pedro Almodóvar y otros artistas, como José Coronado. Desde hace décadas, el actor manifiesta su amor a este lugar, que se ha convertido en su refugio para cuando el estrés de la capital es demasiado abrumador.

El refugio de José Coronado en la provincia de Toledo

El actor José Coronado lleva años vinculado a la provincia de Toledo, aunque muchos no lo esperen. En una entrevista en el año 2011 para el periódico ABC, que ahora ha querido rescatar el portal National Geographic, explicaba que se había convertido en su espacio de descanso para "luego pelear en el asfalto”. Explicaba que: “El contacto con la tierra es fundamental para que no nos deshumanicemos con tanto avance y tanta modernidad”, añadiendo que su finca toledana era un refugio para él: “el lugar al que recurro en busca de tranquilidad”.

Además, ahora la vinculación del actor con Toledo ha crecido, después de que su hijo, Nicolás Coronado, conocido por su participación en 'Masterchef Celebrity', se haya establecido en esa finca familiar, concretamente el municipio de Casarrubios del Monte. Una casa que la familia mantiene desde hace más de 25 años, formando parte de la vida del pueblo. Esta localidad supera los 7.400 habitantes y se encuentra a unos 40 minutos de la capital regional, a poco más de una hora de Madrid.

Casarrubios del Monte es conocido por su carácter de villa medieval y en la actualidad disfrutan de un gran patrimonio histórico, como su castillo mudéjar, uno de los más conocidos de la provincia. Además de la familia de actores, también se convirtió en un refugio temporal para Felipe II.

Se trata de una localidad con un fuerte pasado para la historia de España. Por ejemplo, uno de sus grandes capítulos fue que desde el municipio, el rey Enrique IV envió varias misivas a los nobles del reino, una de ellas para que reconocieran por heredera del reino a Isabel, la futura Reina Isabel Católica.

Uno de sus grandes puntos turísticos es el castillo de Casarrubios del Monte, edificio militar de estilo gótico mudéjar, construido en época de los Reyes Católicos, sobre el año 1483. Ahora reconocido como Bien de Interés Cultural, en sus inicios se gastaron 4 millones y medio de maravedíes en su construcción. Se trata de una fortaleza de planta cuadrangular y torres en las esquinas de planta octogonal, a excepción de la esquina sureste en donde hallamos una torre proyectada que llegó a medir 18 metros.

Castillo del municipio Casarrubios del Monte, uno de los más conocidos de la provincia / Diputación de Toledo

Los paisajes de este municipio toledano en el que se refugian José Coronado y sus familiares también cuenta con paisajes naturales son espectaculares. Uno de estos espacios es la ribera del río Guadarrama, con pequeñas dehesas de sotobosque mediterráneo. Es un lugar muy recomendado para senderistas, por los caminos que recorren la localidad, llenos de vegetación, pero accesible para ciclistas o corredores.

En el caso de Nicolás, se mudó hace años a este pueblo, cansado del estrés de la gran ciudad y buscando una mayor tranquilidad. Ahora tienen un refugio familiar en el que también acogen a su padre siempre que lo necesite.