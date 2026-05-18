Dani Martín, Mägo de Oz, Nil Moliner e Hijos de la Ruina convertirán Toledo en referente musical durante el Corpus 2026 

Cuenta atrás para uno de los momentos más importantes del año en la provincia: el Corpus de Toledo. Cada año, la programación de esta celebración está llena de actividades para todos los gustos y edades, algo que este 2026 no iba a ser menos. Los conciertos y la música es una parte fundamental en la Semana Grande y los toledanos ya conocen el cartel completo de actuaciones que se van a disfrutar en estos días.

Todos los conciertos que se van a poder disfrutar durante el Corpus de Toledo 2026

El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, ha presentado oficialmente la programación musical y de juventud para el Corpus Christi 2026. En total, Toledo reunirá a más de 50 artistas entre el 29 de mayo y el domingo 7 de junio, lo que convertirá a la ciudad, “en un referente nacional de la música”, ha señalado el concejal.

El recinto ferial de La Peraleda será el epicentro de las fiestas y donde se celebrarán la mayoría de conciertos en esta celebración. Un recinto, que para la edición de 2026 ha ampliado su capacidad y que podrá acoger a más de 21.000 personas. Además, también ha tenido mejoras en la accesibilidad.

La programación musical para el Corpus de Toledo 2026 arrancará el 29 de mayo con la tercera edición de HIT Corpus. El año pasado llegó a reunir a más de 15.000 asistentes, que incorporará el tardeo desde las 18:00 horas. Algunas de las actuaciones que se podrán disfrutar en este plan serán de Ballesteros, Alvama Ice o Sofía Cristo, perfecto para los vecinos más fiesteros.

El cartel con todos los artistas que actuarán en los conciertos del Corpus de Toledo 2026 / Ayuntamiento de Toledo

El sábado 30 de mayo, habrá otro festival aunque con un género muy diferente: el Rock Corpus. Aquí llegará uno de los platos fuertes de la programación, con la actuación gratuita de Mägo de Oz, acompañados por ZENOBIA & DEBLER.

En esta celebración también habrá un hueco para la comedia. El domingo 31 de mayo, llega el espectáculo ‘Mentes peligrosas’, donde se podrán escuchar monólogos de grandes referentes del humor, como Eva Hache, Ana Morgade, David Cepo y Alex Clavero.

El miércoles 3 de junio se celebrará otro de los shows gratuitos de estas fiestas: Los 40 Pop Corpus Toledo. Un concierto en el que se podrá ver a algunos de los grandes nombres del panorama musical español actual, sin ningún coste, como Nil Moliner, Ruslana, Chiara Oliver, Samurai o Enol entre otros. El jueves 4 de junio será el turno de la Orquesta Panorama, una de las más importantes del país, que el año pasado llenó el recinto con un gran espectáculo, según ha recordado el concejal.

Durante el fin de semana, llegará uno de los conciertos más esperados del Corpus. El viernes 5 de junio, Dani Martín traerá hasta la capital regional una de las giras más importantes del país, y el evento está muy cerca del sold out con más de 18.000 entradas vendidas. Un día después, el 6 de junio será el turno de Hijos de la Ruina, completando la propuesta musical para los más jóvenes.

La programación musical de La Peraleda se cerrará el domingo 7 de junio con Radiolé Corpus, “una apuesta lanzada hace tres años por el Gobierno Municipal”, ha recordado el concejal y que traerá las actuaciones de Raya Real, La Década Prodigiosa o Tamara entre otros.