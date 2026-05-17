Toledo contará con dos nuevos aparcamientos gratuitos: Estas son sus localizaciones

El Ayuntamiento de Toledo continúa dando pasos para mejorar la movilidad de la ciudad con la creación de nuevos aparcamientos disuasorios en los barrios de La Legua y Santa María de Benquerencia. En total, el Consistorio destinará cerca de 270.000 euros para las dos actuaciones.

La actuación fue anunciada por el portavoz municipal, Juan José Alcalde, dentro de los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer jueves. Los nuevos estacionamientos estarán ubicados junto al Hospital Universitario de Toledo, en el barrio de Santa María de Benquerencia, y en el entorno de La Legua, una de las áreas residenciales que más ha crecido en los últimos años.

Juan José Alcalde, portavoz municipal / Ayuntamiento de Toledo

En el caso del Polígono, el aparcamiento se situará en una parcela municipal próxima al hospital, uno de los puntos que concentra diariamente un mayor volumen de tráfico de la ciudad. La intención del Ayuntamiento es facilitar el estacionamiento tanto a trabajadores como a usuarios del centro sanitario y reducir así los problemas de aparcamiento que se registran habitualmente en la zona. Para este, se ha aprobado el inicio del expediente de licitación con una inversión de 169.931,21 euros.

El aparcamiento en el barrio de La Legua responde a "una demanda vecinal histórica"

Por su parte, el nuevo estacionamiento proyectado en La Legua permitirá responder al crecimiento urbanístico y poblacional del barrio, donde el aumento de viviendas en los últimos años ha provocado también una mayor demanda de plazas de aparcamiento. En este sentido, según ha informado el portavoz, se ha autorizado el inicio del expediente para la ejecución de las obras de adecuación del espacio público destinado a un aparcamiento en el barrio de La Legua con un presupuesto base de licitación de 99.993 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Juan José Alcalde ha recordado que esta actuación responde a “una demanda vecinal histórica” y forma parte de las inversiones financiadas con cargo a remanentes aprobadas por el Ayuntamiento “para mejorar la movilidad y facilitar nuevas plazas de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad”.

Ambos aparcamientos serán gratuitos

Desde el Consistorio destacan que ambos espacios serán gratuitos y estarán concebidos como aparcamientos disuasorios, favoreciendo que muchos conductores puedan dejar allí sus vehículos antes de acceder a otras zonas de la ciudad. Con ello, el Ayuntamiento busca mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la movilidad diaria de vecinos y visitantes.