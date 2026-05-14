Toledo estudia construir pasos subterráneos tras los dos atropellos en el mismo punto del Paseo de la Rosa

La ciudad de Toledo sigue impactada con los últimos sucesos que han ocurrido. En un plazo de diez días, se han registrado dos atropellos en el mismo paso de peatones del Paseo de la Rosa, en el barrio de Santa Barbará. Una situación que ha puesto en alerta al Ayuntamiento de la localidad, que ahora estudia construir pasos subterráneos o instalar pasarelas en la zona para evitar este tipo de episodios.

Las medidas que estudia el Ayuntamiento de Toledo por los atropellos en el Paseo de la Rosa

El 4 de mayo, se conoció el primer atropello de una niña de 6 años que resultó herida mientras cruzaba un trascurrido paso de peatones en el Paseo de la Rosa del barrio de Santa Barbará y muy cerca de la estación de tren de Toledo. El conductor, que dio positivo en varias drogas y no tenía de seguro en vigor. Hoy jueves, apenas diez días después, una joven de 20 años, también resultaba herida por otro siniestro de este tipo y en el mismo punto.

Una situación dramática con la que los toledanos ha reaccionado y mostrado su preocupación. El Ayuntamiento de la ciudad ya está trabajando en medidas para que no se vuelvan repetir o reducir al máximo el riesgo de que ocurran.

Toledo estudia construir pasos subterráneos o instalar un nuevo semáforo en el Paseo de la Rosa / Ayuntamiento de Toledo

En relación con los dos atropellos que han sucedió en el Paseo de la Rosa, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha querido aportar su punto de vista sobre la situación: "Lo más importante es que no tenemos que lamentar ninguna gravedad, que la chica que se ha visto afectada tiene contusiones en pierna y brazos y tienen que revisar si tiene algún tipo de fractura en la pierna, pero no es una cuestión de gravedad". El representante quiso añadir que desde la semana pasada el concejal de movilidad está estudiante la situación y se desplazó al lugar de los hechos para ver de primera mano lo que había sucedido.

El alcalde de Toledo ha explicado que ya la semana pasada, con el atropello de la niña de 6 años que resultó herida, se dieron indicaciones al Concejal de Movilidad y desde entonces está trabajando con los técnicos para tomar medidas. Carlos Velázquez ha compartido algunos de esos proyectos que se están estudiando: "Como la puesta en marcha de nuevos semáforos, la puesta en marcha de radares en este tramo, sabiendo que cualquier medida que no sea separar a vehículos de peatones no garantiza al 100% que no se puedan producir accidentes y atropellos".

También están considerando medidas más drásticas para reducir los problemas en el Paseo de la Rosa. El alcalde de Toledo comparte: "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no se descartan medidas completamente drásticas como plantear pasos subterráneos y como plantear incluso pasarelas para separar a los peatones de los vehículos". Esto quiere decir que los vecinos de la ciudad podrían terminar con un paso únicamente peatonal por debajo de la carretera, separándolos por completo de los coches.

Para el Ayuntamiento de Toledo, la seguridad de todos los vecinos es una de sus grandes prioridades. Por eso, Carlos Velázquez ha querido recordar algunas de sus últimas acciones en esta materia: "Hemos hecho una labor muy importante de iluminación de pasos de peatones, en algunos especialmente complicados se ha puesto una iluminación, bueno, pues una iluminación muy importante", reconociendo que eso no evita nunca al 100% los posibles atropellos.