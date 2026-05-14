TRADICIONES
Toledo abre la venta online para una corrida en el Corpus de altos vuelos con Morante, Manzanares y Álvaro Lorenzo
El diestro sevillano pone 'patas arriba' la ciudad de Toledo, que ya espera con gran expectación
Del 27 de mayo el 7 de junio, los toledanos volverán a disfrutar un año más de su fiesta más grande, el Corpus. Conciertos, conferencias y actividades llenarán la agenda de los vecinos, que ahora tendrán que hacer un hueco a los toros.
Como se ha anunciado, torearán en esta corrida Morante de la Puebla, José María Manzanares y Álvaro Lorenzo. Todos ellos liderarán una corrida de máximo nivel y expectación. La cita tendrá lugar el domingo 7 de junio a las 19:00 horas, de la mano de la prestigiosa ganadería de Zalduendo.
Y las entradas se pueden adquirir online desde el pasado miércoles a través del siguiente enlace. Asimismo, la empresa ha facilitado la adquisición física de entradas a todos los aficionados de Toledo y provincia, habilitando una venta especial en taquillas de la plaza de toros el viernes 15 y el sábado 16 de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
La venta habitual en taquilla irá del lunes 1 de junio hasta el sábado 6 de junio, también de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El día del festejo, las taquillas abrirán de 10:00 a 14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta el comienzo de la corrida.
Morante 'cambió' la fecha de la corrida
Lo llaman el efecto Morante. Siempre el más aclamado. Esta corrida suele tener lugar el jueves, festividad del Corpus Christi, pero la edición de este año se celebrará el domingo por el "deseo expreso" de Morante de la Puebla en torear en Toledo. El jueves, festivo en Toledo, ya tenía una cita concertada con su tierra natal, Sevilla.
Por otro lado, José María Manzanares vuelve a la ciudad toledana siete años más tarde después de su última comparecencia, y el toledano Álvaro Lorenzo será otro de los aclamados, completando un trío que hará disfrutar a los toledanos de su cultura y tradición.
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