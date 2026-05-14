Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia

'La Promesa' se ha convertido en una de las series más populares de España y cada día reúne a miles de espectadores, deseosos de saber cómo avanza la trama. Ahora, un pueblo de Toledo va a tener la oportunidad de convertirse en parte del reparto de la producción de RTVE. La productora busca decenas de figurantes en el municipio de Tembleque para un rodaje misterioso.

La serie 'La Promesa' busca figurantes en un municipio de Toledo

La provincia de Toledo vuelve a convertirse en un gran plató de rodajes después del paso de Can Yaman para la serie 'El laberinto de las mariposas'. En esta ocasión, la serie de 'La Promesa' ha escogido el municipio de Tembleque para rodar varias escenas en los próximos días.

Según explican desde el grupo de vecinos Todo Tembleque, se buscan 40 figurantes, hombres y mujeres de todas las edades, para ser parte de la producción de RTVE. El rodaje tendrá lugar el día 26 de mayo en el municipio, ideal para ambientar un rodaje de época por los escenarios que tiene.

El cartel para anunciar el rodaje de 'La Promesa' en Toledo para el que necesitan figurantes / Todo Tembleque

La idea es que representen a campesinos y vecinos de pueblo. Por la descripción que han aportado, parecen que van a representar un momento de gran magnitud, como algún mercado o feria.

'La Promesa' es una serie cuya trama trascurre en el año 1918, así que es importante quien quiera participar tengan ciertas características físicas propias del año 2026. Los que acudan al casting no pueden tener piercings, ni tatuajes. Para el cabello, no están permitidos tintes en tonalidades modernas o degradados.

Según explican en redes sociales los vecinos de este municipio de Toledo, hay que contactar por WhatsApp con la agencia de contratación. Una vez que hables con ellos a través de esta aplicación de mensajería, te transmiten más información en el proceso.

En el cartel informativo, no se especifica si va a haber alguna retribución por participar, aunque es habitual que este tipo de rodajes la incluyan. Posiblemente, esa información se puede conseguir a través de contactarles al telefono que aparece.

Eva Martín en 'La promesa' / RTVE

También tienes que tener disponibilidad para acudir a una prueba de vestuario el próximo 21 de mayo para hombres y el 22 del mismo mes para mujeres en el municipio de la Comunidad de Madrid de Leganés.

En las redes sosciales de Todo Tembleque, la publicación anunciando el rodaje de 'La Promesa' se ha llenado de vecinos interesados en participar. Muchos de ellos, destacan lo bonito que es el pueblo y lo mucho que les gusta que lo hayan escogido para esta serie.

Otras de las series que se han rodado recientemente en la provincia de Toledo han sido 'Sueños de Libertad', también de Televisión Española o 'Su Majestad', una de las producciones españolas de Prime Video.

A 45 minutos en coche de la capital se encuentraTembleque, una de las localidades más conocidas de la provincia, especialmente por su espectacular Plaza Mayor. Es un emplazamiento que destaca por su estilo del barroco popular del siglo XVII, con planta rectangular.