La churrería Catalino regresará al parque de La Vega: Así quedan repartidos los seis quioscos

Habrá final feliz para la histórica churrería Catalino. El parque de La Vega comienza su cuenta atrás para recuperar su imagen habitual y ya se conocen los nombres de los negocios que ocuparán los seis quioscos del recinto una vez concluyan las obras. Entre ellos estará, de nuevo, uno de los establecimientos más emblemáticos de Toledo.

Tras varios meses de incertidumbre a la espera de conocer el resultado del concurso, la empresa Hijos de Catalino Escalante S.L. ha resultado adjudicataria del quiosco número 3, destinado nuevamente a churrería, lo que permitirá el regreso del negocio al lugar donde durante décadas se convirtió en punto de encuentro de generaciones de toledanos. Después de echar la persiana el pasado 6 de enero, José y Quili podrán volver a levantar el negocio familiar en pleno corazón de La Vega.

Con más de ocho décadas de historia, Catalino forma parte de la memoria de la ciudad. Ahora, la churrería afronta una nueva etapa marcada también por el incremento del coste del alquiler. El canon mensual ascenderá hasta los 2.500 euros, una cifra “mucho más alta de lo que pagábamos antes”, según explicó hace dos meses José, uno de los responsables del negocio, a este periódico.

La churrería Catalino regresará una vez terminen las obras del parque de La Vega, previstas para finales de junio de 2026 / Archivo

Estos son los negocios que regentarán el resto de quioscos

En total, la Junta de Contratación del Ayuntamiento ha estudiado 16 ofertas presentadas para optar a alguno de los quioscos. Finalmente, el quiosco número 1, destinado a hostelería, será explotado por Hevico Gestión S.L., mientras que el número 2 recaerá en Bar La Turvia S.L.

En cuanto a los puestos dedicados a encurtidos y productos envasados, el quiosco número 5 será explotado por Julián Jiménez García después de la renuncia de la empresa inicialmente seleccionada, Aquiles Integral Food S.L.U. Por su parte, el quiosco número 6 será gestionado por Nuevo Almacén Franquicias S.L.

La única concesión que ha quedado desierta es la del quiosco número 4, reservado para horchatería. El Ayuntamiento iniciará ahora un expediente para su adjudicación directa tras conocerse hace semanas que la histórica Horchatería El Parque, en activo desde 1885, no se presentaría al concurso.

Comienza la cuenta atrás para que vuelvan al parque de La Vega

Mientras tanto, las obras del parque de La Vega continúan avanzando y, según las previsiones municipales, finalizarán a finales de junio de 2026. Los trabajos se concentran actualmente en la zona delantera del parque, donde se ubicarán varios de los quioscos, provocando restricciones al tráfico entre Puerta de Bisagra y Tavera.

Un cambio de imagen para el parque de la Vega que, pese a ello, conservará algunas de sus señas de identidad más reconocibles. Entre ellas, la churrería Catalino.