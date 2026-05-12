Corpus de Toledo 2026: fechas y cómo comprar las sillas para la procesión

Queda poco más de dos semanas para que Toledo disfrute de su fiesta más grande: el Corpus. El momento más importante de esta celebración será la procesión, que recorrerá las principales calles del Casco Histórico para que todos los vecinos puedan disfrutarla. Si eres uno de los que están interesados en adquirir una de las sillas que dan una vista privilegiada en el recorrido, debes tener en cuenta las fechas a las que salen a la venta y a qué precio lo harán.

Fechas y cómo comprar las sillas para ver la procesión del Corpus en Toledo

Será el próximo martes 26 de mayo cuando las sillas para ver la procesión del Corpus se pongan a la venta. Este año, el Ayuntamiento de Toledo oferta 2.500 plazas en el recorrido procesional por el Casco Histórico.

Como en años anteriores, los vecinos que quieran disfrutar de estos asientos especiales, podrán conseguirlos de forma telemática o presencial. Por un lado, el tradicional quiosco de la Plaza de Zocodover volverá a ser el punto de venta para quien las adquiera en persona.

Así fue la preparación del Corpus de Toledo para ser "el más bonito del mundo" / ARCHIVO

En el caso de la venta online estará habilitada a través de la plataforma www.toledoentradas.com. El horario de venta será de 10:00 a 13:30 horas en ambos puntos y permanecerá activo hasta el día previo a la celebración del Corpus Christi, que tendrá lugar el jueves 4 de junio.

El precio de las sillas para ver la procesión del Corpus en Toledo también será similar que en años anteriores. Adquiriéndolas presencialmente, serán 11 euros cada una de las sillas. En el caso de los que las compren por internet, tendrán que pagar 11,60 euros.

En el año 2025, la web de Toledo Entradas explicaba que no se podían alquilar más de cinco asientos por personas, limitaciones que se espera que también se impongan este año, así dar la oportunidad a más personas de disfrutar del evento.

Las zonas que el año pasado se ofertaron, y que lo más seguro es que se repitan, eran:

Arco del Palacio: delante del Palacio Arzobispal.

Plaza de Zocodover: frente a la farmacia.

Plaza de Zocodover: delante de la farmacia.

Plaza de Zocodover: esquina de Caja Rural.

Plaza de Zocodover: zona Unicaja.

Plaza de San Vicente.

En total, saldrán a la venta 2.500 sillas distribuidas a lo largo del recorrido procesional. El objetivo, explican desde el Ayuntamiento de Toledo, es el de facilitar a toledanos y visitantes el disfrute de esta tradicional celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Hay que recordar que todos los años se forman largas colas en la Plaza de Zocodover para conseguir alquilar los famosos asientos, por lo que es importante ser previsores y acercarte lo antes posible al punto de venta o conectarte a la página web de forma puntual. Es posible que desde última hora de la noche anterior ya se acerquen los primeros interesados.