La AV-915 se cierra por obras: así afectará durante tres meses a los viajes hacia Toledo

La carretera AV-915, una de las principales conexiones entre el sur de Ávila y la provincia de Toledo, permanecerá cortada al tráfico a partir del 24 de mayo y durante los próximos tres meses con motivo de las obras de mejora de la vía. El cierre afecta al tramo situado a partir de Fresnedilla y se verán afectados los desplazamientos hasta y desde municipios toledanos, especialmente, Talavera de la Reina y la zona del Valle del Tiétar.

La actuación, impulsada por la Junta de Castilla y León con una inversión de más de 5 millones desde enero de 2025, contempla trabajos de renovación del firme y mejora de la seguridad vial en una carretera muy utilizada tanto por vecinos como por trabajadores y turistas que se desplazan entre ambas provincias. Durante la ejecución de las obras no estará permitido el paso de vehículos, por lo que el tráfico deberá desviarse por otros itinerarios.

La carretera limita con los municipios de El Real de San Vicente y Navarmocuende y las carreteras CM-5001 y la CM-5006. Estos trabajos mantendrán cortada esta carretera entre el kilómetro 10,000, a la altura de Fresnedilla (Ávila), y el 13,850, en el límite con Castilla-La Mancha, según ha informado a través de sus redes sociales el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada. Asimismo, el Servicio Territorial de movilidad de la Junta de Castilla y León en Ávila ha informado de esta circunstancia a los consistorios de los municipios afectados, así como los itinerarios alternativos para los conductores durante el transcurso de las obras.

Se verán afectados los desplazamientos entre el Valle del Tiétar a la Sierra de San Vicente

Mientras que la conexión entre Sotillo de la Adrada, Higuera de las Dueñas y Fresnedilla no se verá afectado por el corte, los desplazamientos desde y hasta los municipios toledanos como Talavera de la Reina y la zona del Valle del Tiétar sí se verán afectados por el corte.

Los trabajos, previstos que se finalicen para finales de 2027, consisten en el ensanche y refuerzo de la plataforma de la vía, la renovación del firme, una señalización y la ejecución de nuevas estructuras de fábrica como puentes y pasos de agua.