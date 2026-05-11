El 80% de los atropellos en Toledo ocurren en pasos de cebra: hasta 20 puntos por encima de la media

Cruzar por un paso de peatones debería ser el punto más seguro del trayecto para cualquier viandante. Sin embargo, en Toledo se ha convertido en el escenario donde se concentra la gran mayoría de los atropellos. Durante 2025, el 80% de estos siniestros en la ciudad se produjeron sobre pasos de cebra, una cifra que sitúa a la capital toledana hasta 20 puntos por encima de la media nacional, situada entre el 55% y el 60%.

El dato, facilitado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo, ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial en la ciudad y ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a poner en marcha una campaña específica de vigilancia y concienciación en la provincia. Esta campaña llamada 'Peatones' se desarrollará desde hoy 11 hasta el 17 de mayo en distintos puntos de la provincia de Toledo.

En 2026 ya se han registrado el mismo número de fallecidos por atropellos de 2025

Una tendencia al alza confirmada en 2026. En lo que va de año ya se han registrado tres fallecidos por atropello en la provincia toledana, la misma cifra que durante todo el año pasado. Una situación que ha llevado a reforzar controles y campañas especialmente en entornos urbanos, zonas escolares y áreas próximas a paradas de autobús.

El jefe provincial de Tráfico en Toledo, Francisco Javier Caparrini, ha insistido en la necesidad de aumentar la concienciación tanto de conductores como de peatones. Entre los principales factores de riesgo aparecen el exceso de velocidad, las distracciones al volante, la falta de visibilidad en pasos de peatones, la invasión de espacios reservados para peatones y determinadas conductas de riesgo por parte de los propios viandantes.

Precisamente, la DGT viene alertando desde hace meses del aumento de las distracciones en la ciudad. Según datos del organismo, en lo que va de año, el 37% de las víctimas mortales registradas en la provincia de Toledo han sido consecuencia de atropellos. "Es una cifra preocupante que nos obliga a reforzar la concienciación y la prevención", ha señalado Carlos Ángel Devia, subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Toledo.

Una campaña de información y prevención

Una campaña que también servirá para concienciar al propio peatón, ya que "también forma parte de la circulación vial y de las estadísticas de siniestralidad", ha recordado Caparrini, señalando que en 2025 el 20% de las personas fallecidas en accidentes de tráfico en Castilla - La Mancha eran viandantes.

Ante estos datos de siniestralidad, la DGT pondrá especial atención a las travesías y a los entornos con especial concurrencia como pueden ser zonas próximas a centros educativos, en travesías, pasos de peatones y espacios de especial tránsito peatonal. De esta manera, la campaña abordará la seguridad desde "una doble perspectiva": la protección del propio peatón y la convivencia con el resto de usuarios de la vía.