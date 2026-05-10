Rocío e Iván, los dos toledanos que convierten el arte en souvenirs: "Vendemos prendas con estampados de cuadros, los extranjeros flipan"

Lo habitual y cotidiano es ver un cuadro, una obra de arte, colgado en la pared. Pero en Iro Iro Art, una tienda de ropa y complementos en Toledo, se puede ver en sus prendas: en sus faldas, blusas... ¿Original, verdad? Rocío Rey e Iván Aguilar no son toledanos (Huelva y Madrid respectivamente), pero difunden el arte regional y nacional mejor que nadie.

Por "cosas de la vida", acabaron viviendo en Toledo, y desde 2009 tienen en calle de Sixto Ramón Parro 3, un local llamado Iro Iro Art en el que lejos de ser una tienda de ropa convencional, ellos ofrecen otro tipo de producto: arte directamente en sus prendas de ropa.

Rocío e Iván se conocieron trabajando en un hotel de Madrid que, de hecho, les gustaba "bastante, pero ahora somos más felices porque es lo que nos gusta. Somos nuestros propios jefes, con nuestros propios horarios...". Acabaron en Toledo por ser razonablemente más económica que la capital de España, y aunque fue en 2009 cuando abrieron este negocio, no fue hasta 2014 cuando lo readaptaron a la filosofía que tienen hoy en sus prendas. Y todo fue 'gracias' al Greco.

Allá por 2014 se celebraba en la ciudad el cuarto centenario de su muerte, y pensaron: si tenemos una tienda de ropa, ¿por qué no hacer estampados con algunas de sus obras? Este fue el principio del recorrido que, 12 años más tarde, continúan siguiendo. Fue una idea tan original y sorprendente que la propia directora de la exposición del Greco bajó hasta la tienda y se llevó bastantes prendas. "Recuerdo que nos dijo ¡soy experta en el Greco y me habéis matado!", nos cuenta entre risas y buenos recuerdos Iván.

Ahora, hacen estampados con todo tipo de obras y artistas. Los elige Rocío "que tiene buen gusto", y los encargan a una fábrica.

¿Qué significa Iro Iro? Iro Iro significa ‘varios’ en japonés, y comúnmente tiene el significado de ‘un poquito de esto y un poquito de lo otro’, y ello refleja a la perfección lo que se puede encontrar en esta tienda: un poco de todo. Se les ocurrió porque Iván Aguilar estuvo viviendo una temporada en el país nipón.

Convierten el arte en souvenirs, en el corazón del centro toledano

Son una tienda de ropa diferente. En pleno Casco Histórico de la ciudad, donde los negocios de toda la vida resisten a duras penas por la gran cantidad de turistas, ellos ofrecen otro tipo de souvenir, como el propio Iván nos explica: "una de nuestras intenciones es que venga algún extranjero y, en vez de un llavero, se lleve una prenda con un estampado de las Meninas. Convertimos el arte en souvenir". Además, no tienen competencia en la ciudad, ya que este tipo de producto solo lo ofrecen ellos.

Al estar en pleno centro, explica que incluso "nos compran más extranjeros que toledanos". Pueden vender "unas 100 prendas" al mes, con un precio medio de entre 20 y 25 euros.

Y, aunque suena bonito, ni ha sido ni es un camino de rosas para ellos, "tener tu propio negocio por todo lo que hay que pagar. Por más que vendas es demasiado". Pero, por otro lado, afirma que "ahora somos más felices. Es nuestra propia idea, con nuestros horarios, sin jefes...", concluye.

El local es del siglo XVI, y sin reformar

El local es del siglo XVI y está intacto. Es otra de las singularidades del local de Iro Iro Art. Su construcción data del siglo XVI y para Iván esto es "una maravilla, me considero un afortunado. Aquí soy feliz porque estoy rodeado de belleza. La tienda apenas ha sufrido reforma", explica.

Paredes del local / Juan Luis Martín

La tienda está llena de arte: por su construcción... y por sus prendas.