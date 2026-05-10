Las novedades del Corpus de Toledo en 2026: una edición que promete ser aún más grande

El Corpus de Toledo es uno de los momentos más emotivos y especiales para la ciudad. En estos días previos a la semana grande, los vecinos que pasean por el Casco Histórico manifiestan su gran ilusión al ver los primeros toldos engalanando las calles de la procesión. Varias novedades en la celebración de este año, prometen convertirlo en un evento todavía más grande.

Las grandes novedades del Corpus de Toledo en este 2026

Toledo ya trabaja en los preparativos para el Corpus, en una edición que promete ser más grande gracias a las mejoras planeadas. La ampliación del Recinto Ferial de la Peraleda o el convenio de 60.500 euros con la Asociación de Floristas son de los puntos con los que crece esta celebración.

Del 27 mayo al 7 de junio, los toledanos vivirán su fiesta. Conciertos, conferencias y toda clase de actividades para todas las edades y gustos dejarán la agenda de los vecinos.

Los vecinos de Toledo que pasan por el Casco Histórico ya podrán apreciar los primeros toldos, una de las señas de identidad del Corpus. En la semana grande, se van a desplegar 1.300 metros de toldos a lo largo de todo el recorrido procesional.

Las flores del Corpus Christi de Toledo / EFE

Otro de los grandes motivos por los que el Corpus 2026 crece es que el Consejo Escolar de Toledo aprobó por mayoría fijar el 5 de junio como día no lectivo, y segundo festivo local, en lugar del 17 de junio. Con el jueves 4 festivo en toda Castilla-La Mancha, los más pequeños tendrán hasta cuatro días de descanso. Así podrán vivir al máximo su semana grande.

Además, el alcalde de Toledo anunció que se va a ampliar el horario de establecimiento de hostelería con motivo de la festividad del Corpus durante los días entre el 1 y 6 de junio, ambos incluidos. Se trata de una solicitud presentada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Toledo.

En los días 1, 2, 4 y 5 de junio, esta ampliación va a consistir en una hora más al día. Por otro lado, el 3 y el 6 de junio será de dos horas. Se excluyen de la citada autorización los establecimientos e instalaciones situados en el ámbito de actuación de la zona de protección acústica. Las terrazas marquesinas ubicadas en la vía pública mantendrán su horario de cierre actual a excepción de los días 3 y 5 en que se autoriza la ampliación en media hora.

Por si fuera poco, la Cadena SER adelanta que el recinto para albergar los conciertos en esta festividad se va a ampliar y acoger así hasta 5.000 más. Podrá llegar recibir más de 20.000 espectadores. Una actuación que lleva un presupuesto de inversión de 50.000 euros.

De las ocho carpas licitadas para el próximo Corpus en el recinto ferial, dos de ellas se han quedado desierta. Se está tramitando la adjudicación de hasta dos carpas grandes, de 400 metros cuadrados, también otras dos pequeñas, de 200 metros cuadrados. Habrá otras obras para mejorar el Recinto Ferial de la Peraleda.

Belén Arteaga, de 27 años, es la autora ganadora del concurso que elige el cartel del Corpus. Diseñadora gráfica y publicista, el arte le ha acompañado siempre como su gran vocación. Su propuesta se ha impuesto entre 13.

Cartel del Corpus Christi 2026 de Toledo / EPE

En declaraciones a este periódico, explica que siente que es un honor que la hayan elegido con propuestas de tanto talento. La toledana, ya ganó el cartel de las ferias de agosto de 2018: "Estas sorpresas siempre me ponen muy feliz".

Tenía muy claro lo que quería mostrar con este diseño: "Toledo es una ciudad llena de texturas, luces y simbolismos que van más allá de los monumentos típicos". Una emoción que comparten sobre todo las personas que viven y sienten la ciudad como ella.

Su objetivo: "Transmitir la tradición que se queda grabada en las calles, una huella que no se borra al terminar la procesión". Para los carteles que lleguen en otras celebraciones de la ciudad, espera que: "El diseño sea un puente entre nuestro pasado y el futuro artístico".