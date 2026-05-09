Javier Chen, el toledano que conquista Madrid con sus palillos: 11 restaurantes y 13 millones al año

Javier Chen (Toledo, 1993) es literalmente el rey de la comida china en Madrid. Con una prestigiosa formación, en 2018 y con solo 25 años abrió su primer restaurante de comida asiática en Madrid, y ahora tiene un total de once que forman el grupo MACAO, que en 2024 facturó más de 13 millones de euros.

Pero lo que hoy es un emprendedor de éxito todo comenzó gracias a la valentía y sacrificio de su familia: sus abuelos (Dachen y Xiao Huah) abrieron el primer local de comida asiática en Toledo allá por 1987, y sus padres (Zhou Xiao y Yin Xiao) hicieron lo propio en el año 1998.

La historia de su familia desde el inicio: sus abuelos llegaron hace 40 años a España

Dachen y Xiao Huah, sus abuelos, llegaron a España en 1985 y, junto a sus hijos (padres de Javier), comenzaron a ahorrar entre todos para abrir un negocio de comida china. Era algo habitual en aquella época, aunque había que ser valiente. Sus abuelos tenían el sueño de que tanto ellos como sus próximas generaciones tuvieran una vida mejor, y por ello decidieron abrir su negocio de comida, pero eran ajenos al mundo ya que el abuelo era escultor de mármoles y ella ama de casa.

Desde 1985 hasta 1987 tanto sus abuelos como sus padres trabajaron en diferentes locales "muchas horas" para entre todos ahorrar y poder cumplir su sueño: abrir el primer negocio familiar que a la postre sería el primero de una gran cadena. Era tal la obsesión de esta familia por abrir su primer negocio y pasar a una vida mejor que hacían de todo por ahorrar. Como nos cuenta Javier Chen, "dormían todos juntos para que la vida saliera más barata. Ahora están muy orgullosos de todo".

Tras dos años de trabajo y sacrificio abrieron su primer negocio de comida china en Toledo "porque era más barato que Madrid y no había ninguno allí". Y en 1998 abrieron otro sus padres, que lo estuvieron gestionando hasta 2006. Ahora, sus padres son los dueños de las cadenas 'Sumo' y 'Wok', que en total suman 40 restaurantes. SI los sumamos a los 11 de Javier, esta familia ostenta 51 locales.

Los profesores de Javier Chen ya le notaban "algo especial, muy avispado"

Javier vivió en Toledo hasta 2007. Después de 2º de la ESO -que estudió en Los Maristas- se fue a Madrid junto a sus padres. Y, aunque hoy día es habitual, por aquel entonces no lo era que un alumno de China estuviera presente en las aulas. La CRónica de Toledo contacta con el colegio de los Maristas, en el que estudió Javier, y nos confiesan que "fue el primer alumno de China y era muy especial, inteligente, avispado. No nos extraña su éxito".

Él tenía claro que quería ser financiero y con 17 años se fue a Nueva York a estudiar la carrera. En 3º fichó por Goldman Sachs (de los bancos más prestigiosos), aunque no era feliz. Y con 23 años regresó a España. Decidió seguir formándose con un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles y, tras ello, trabajó en un banco y en un fondo de inversión. Hasta que se replanteó "¿por qué no dedicarme a lo mismo que mis abuelos y padres?". Y en 2018 abriría su primer negocio. Sin saberlo, ya había triunfado. Fue el restaurante Macao Príncipe el encargado de dar el pistoletazo de salida. Fue el primero de 11 locales exitosos que tiene hoy Javier junto a su mujer. "Mi familia no me dio consejos porque llevo toda la vida escuchándoles", afirma.

Su por aquel entonces novia y ahora mujer -además de su socia-, Carmen Chen, hizo un Trabajo de Fin de Grado sobre "la psicología de mercado, hizo un estudio de mercado de los negocios", y muchos de los resultados de este estudio les inspiraron para abrir sus primeros locales en Madrid. Desde luego que el TFG no iba mal encaminado. "Para que luego digan que el TFG no vale para nada", explica entre risas Javier Chen.

13 millones facturó el grupo Macao en el pasado 2024 / Juan Luis Martín

Y Javier pocos consejos necesitó de su familia al abrir su primer negocio. Escuchar llamadas, discusiones y consejos en el salón de su casa sobre este mundo de los negocios y gastronomía ha sido siempre algo habitual para Javier. Por ello, cuando en 2018 decidió abrir su primer negocio en Madrid, no recibió ningún consejo. Ya lo había escuchado todo durante su vida. Lo único que le dijeron sus abuelos es "no te metas en algo que si ganas ganas poco y, si pierdes, pierdes mucho". Y lo sigue al pie de la letra en cada decisión que toma junto a su mujer.

Así es hoy el grupo MACAO, formado por once restaurantes Macao Príncipe (c/ del Príncipe, 16). 2018. Fusión entre gastronomía madrileña y la cocina asiática. Kaiseki Las Tablas (c/ de Palas de Rey, 38). 2021. En formato tapas, con comidas más gourmet. Mítiko (c/ de Sor Ángela de la Cruz, 22). 2021. Combinan la gastronomía japonesa con la peruana, y un buen catálogo de cócteles. Noya Parquesur (Centro Comercial Parquesur). 2022. Más de 90 platos recién hechos que combinan la comida oriental con la europea. Le Macao (paseo de la castellana, 95). 2022. Especializado en la comida japonesa de los años 40. Genko (c/ Velázquez, 47). 2023. Es un buffet libre considerado ‘de lujo’, con comida de mucha calidad. Y centrado sobre todo en el sushi. Wonderland (calle de Manuela Malasaña, 5). 2023. Un local inspirado en ‘Alicia en el país de las maravillas’, que ofrece el llamado ‘running sushi’. Issei Nikkei (c/ de Génova, 11). 2024. Con estilo tapas, fusiona la gastronomía de Perú y Japón. Le Chinois (c/ de María de Molina, 6). 2024. Ambientado con mucha decoración en la antigua China. Fusiona la alta cocina china con ingredientes de calidad. Destaca el pato laqueado. Andén (c/ de José Ortega y Gasset, 75). 2025. Comida asiática ambientada en un local de Harry Potter. Es uno de los locales con más éxito. Kote (c/ de la Princesa, 13). 2025. Esta taberna asiática ofrece más de 40 opciones y tiene un menú del día con un buen precio de tan solo 14,95 euros.

Su gran idea es tener el "Zara de la comida china" y estas son para él las claves

Javier Chen lo tiene claro: "mi objetivo no es ser Amancio Ortega, pero sí tener su espíritu. Dar a la gente lo que quiere y a un precio razonable. Zara ha conseguido que cualquier persona pueda vestir bien y yo quiero hacer que cualquiera pueda comer bien", explica. Y va por buen camino.

Y para él las claves son:

Identificar lo que quiere el mercado y que eso encaje en un modelo empresarial sostenible. Revisar constantemente las reseñas de los clientes, el feedback lo estudian continuamente. Dar a la gente lo que quiere y a un precio razonable. Velocidad. Sentido de la urgencia, saber resolver los problemas. Cada restaurante tiene un concepto diferente.

Los frutos que ahora recoge son gracias al trabajo que empezó hace ya muchos años. Y otra de las claves para él es que "sigo trabajando 24 horas, pero no por productividad, sino por tener que estar disponible las 24 horas a cualquier llamada o mensaje. Eso es otra forma de trabajar. Si pasa cualquier cosa estoy disponible a las 4 AM", explica. Además, quiere seguir agrandando su imperio. Está continuamente estudiando nuevas ciudades a las que aterrizar, locales que son una buena oportunidad de mercado...

Sus restaurantes de comida asiática no obtienen los productos de su país natal, China, sino de España. Así lo afirma el propio dueño. Y lo elige así por la calidad de la carne española. "En este país la carne es muy buena, nuestra materia prima es de España, que tiene hasta mejor que China. De allí solo traemos las salsas", confiesa.

Ahora está rodeado de restaurantes y millones de facturación, pero el camino de Javier no ha sido fácil. "Diez mil problemas resueltos es la definición del éxito. No hay que tener miedo", explica. Y tanto su grupo Macao, como Wok y Sumo de los padres no dejan de crecer. "Ya estoy cumpliendo un sueño", concluye Chen.