Toledo sufrirá cortes de tráfico este fin de semana por el Beat Festival y las romerías del Rocío y la Bastida

Se presenta un fin de semana muy intenso de entretenimiento en Toledo. Se va a desarrollar un amplio dispositivo especial de movilidad como respuesta a los tres grandes eventos que tomarán la ciudad desde hoy viernes: la celebración del Beat Festival y de las romerías de la Virgen del Rocío y de La Bastida. Celebraciones muy especiales que se espera que reúnan a miles de personas, provocando cortes de tráfico importantes para los vecinos.

Los cortes de tráfico en Toledo por la celebración del Beat Festival y de las romerías de la Virgen del Rocío y de la Bastida

Como consecuencia de la celebración del festival Beat Festival y de las romerías de la Virgen del Rocío y de la Bastida, los vecinos de Toledo se enfrentan este fin de semana a cortes de tráfico que deberán tener en cuenta para circular por la ciudad. Habrá un gran dispositivo de movilidad de la Policía Local, como respuesta a la gran afluencia de público. La atención está especialmente puesta en las jornadas de hoy 8 de mayo y mañana sábado día 9.

El Beat Festival promete ser uno de los grandes eventos de este año en Toledo. Se trata de una cita gastro-musical, una gran fiesta indie en la que además disfrutarás de una mientras disfrutas de una increíble oferta gastronómica. Se calcula que sean más de 22.000 espectadores los que se acerquen a esta propuesta con las actuaciones de Veintiuno, La M.O.D.A. o Sanguijuelas del Guadiana, con opciones para celíacos y personas con distintas intolerancias alimentarias, para que nadie se quede fuera de la experiencia.

La Policía Local de Toledo ha pensando cortes de tráfico como respuesta a la gran afluencia de público de los eventos de este fin de semana / Toledo Beat

Dentro del festival, se han habilitado tres explanadas de estacionamiento dentro del recinto ferial. El único acceso será desde la rotonda de la carretera de La Puebla de Montalbán. La rotonda de la entrada a la puerta principal de dicho recinto estará cerrada al tráfico. Los únicos con el paso permitido serán los vehículos que transporten a personas con movilidad reducida.

En el caso de los cortes de tráfico por las romerías, serán el día 9 de mayo. La de la Virgen del Rocío, su recorrido empezará en la calle Santo Tomé y para después ir por la travesía del Conde, plaza del Conde, paseo del Tránsito, Reyes Católicos y la puerta del Cambrón. En el paseo de Recaredo se incorporarán caballos y carretas, para continuar por la rotonda de Alfonso VI, puerta de Bisagra, Real del Arrabal y calle Gerardo Lobo hasta llegar a la avenida de Castilla-La Mancha, la rotonda de Azarquiel y el parque de Safont, donde terminarán.

Será a partir de las 18:00 cuando empiecen los cortes de tráfico, momento de la salida al concluir la misa correspondiente. La movilidad estará restringida en el paseo de Recaredo, Reyes Católicos y el paseo del Tránsito hasta las 19:30 horas. Entre las 19:00 y las 20:00 se corta entre la Puerta Bisagra y la Plaza de Zocodover.

La Policía Local también cortará el tráfico durante el tramo final del recorrido. Será hasta las 20:30 entre la rotonda de Azarquiel y el puente de Alcántara. Los autobuses urbanos tampoco van a llegar a la Plaza de Zocodover. Las líneas que normalmente suben para hacer parada, se trasladan a las dársenas de Safont.

En el caso de la romería de La Bastida, los cuerpos de seguridad locales van a instalar un servicio específico destinado a controlar los estacionamientos.