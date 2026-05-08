La Noche de los Museos llega a Toledo: arte, música y rutas guiadas por el Casco Histórico

El próximo 16 de mayo Toledo cambiará por unas horas su imagen habitual. Los museos abrirán de noche, las calles del Casco Histórico se llenarán de conciertos y espectáculos y el patrimonio contemporáneo saldrá a la calle para ofrecer una visión diferente de la ciudad. La capital celebrará de forma simultánea la primera edición de la Noche de los Museos y el día del Patrimonio Contemporáneo, una doble programación cultural con la que el Ayuntamiento busca reivindicar otra forma de mirar Toledo más allá de sus monumentos históricos.

Durante toda la jornada habrá actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad. Desde visitas guiadas y rutas escultóricas hasta danza, música en directo, instalaciones steampunk o aperturas nocturnas extraordinarias en algunos de los principales museos toledanos. Una propuesta que, además de atraer visitantes, está pensada especialmente para los propios vecinos.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, presentó este miércoles la programación junto al concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco. Durante el acto, el alcalde destacó la apuesta municipal “por la cultura de calidad” y defendió la importancia de poner en valor también el patrimonio contemporáneo de la ciudad, muchas veces eclipsado por el peso histórico y monumental de Toledo.

El Casco Histórico se convertirá en un gran escenario cultural

Aparte de los museos, el Casco Histórico se convertirá en el otro gran escenario cultural. Desde la Judería hasta el paseo de Recadero o la Cuesta de las Armas serán los escenarios donde se den cita espectáculos de danza en altura, ballet o conciertos.

Programación de 'Toledo Patrimonio Contemporáneo' / Turismo Ayuntamiento de Toledo

Asimismo, sobre estas calles se han diseñado itinerarios específicos para descubrir la arquitectura y escultura contemporánea de Toledo. Dos rutas que recorrerán desde el Remonte Mecánico de La Granja y el Museo Victorio Macho, hasta el Palacio de Congresos El Greco y el Corral de Don Diego.

Mientras que para los amantes del arte contemporáneo, habrá visitas guiadas para conocer la obra de Chillida en Toledo, el espacio ‘Tres Aguas’ de Cristina Iglesias o las estatuas dedicadas a Federico Martín Bahamontes y Miguel de Cervantes, incluyendo una visita especial al Jardín de las Esculturas del Cigarral de Menores.

Estos son los museos que abrirán sus puertas por la noche

Mientras, entre las 20:00 y las 00:00 horas varios museos abrirán sus puertas gratuitamente para sumarse a esta primera Noche de los Museos. Participarán el Museo del Greco, el Museo Sefardí, el Museo del Ejército, el Museo de Santa Cruz, el Museo de los Concilios y Cultura Visigoda, la Casa del Temple, el Archivo Histórico de la Nobleza y el Taller del Moro.

Las reservas para las actividades guiadas podrán realizarse desde el próximo 13 de mayo a través de la página oficial de Turismo Toledo.