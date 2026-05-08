Borja Bardera anuncia si continuará en caso de no lograr el ascenso con el Toledo: "No sería un fracaso, sino una desilusión"

La derrota ante el Puertollano sigue doliendo al Toledo de Borja Bardera. Pero no es hora de lamentarse, sino de levantar la cabeza y sumar fuerzas para que la ciudad toledana tenga al equipo un pasito más cerca de donde merece estar: en Segunda Federación. El míster ya lo afronta de esta manera. No hay que mirar hacia atrás, sino hacia delante.

"No sería un fracaso no ascender"

Lo tiene claro. Para Borja Bardera "no sería un fracaso, sino una desilusión muy grande. Estamos pasando un momento complicado porque lo teníamos en la mano. El Toledo, en su historia reciente, siempre se lleva un 'palo' a final de temporada, pero ahora tenemos una segunda oportunidad que hay que aprovechar. Las claves van a ser trabajar los nervios y la tensión que hay en el ambiente. A la afición le digo que mueran con nosotros hasta el último segundo, son nuestro motor".

Borja lo tiene claro cuando es preguntado por qué cree que le ha faltado a su equipo para ascender de forma directa: "Conseguir una racha más continuada. Nosotros hemos tenido dos rachas de cinco victorias consecutivas, pero el Tarancón hizo nueve, el Puertollano seis... Nos ha faltado ganar algún partido más fuera de casa en febrero y marzo".

Cuerpo técnico y plantilla han estado durante estos días posteriores a la dura derrota del pasado fin de semana "pasando el duelo. Estamos hablando poco para que la herida vaya sanando, y ahora volveremos más fuertes", explica.

El entrenador expresa que "el nerviosismo es nuestro principal enemigo. Ya nos ha pasado contra Tarancón y Puertollano. Lo trabajaremos"… Pero este año hay una segunda oportunidad. "Vamos a darlo todo".

¿Qué le espera ahora al Toledo?

Ahora toca enfrentar un playoff de ascenso junto a Albacete B, Manchego y el que no suba de entre Puertollano y Tarancón. En este tramo tendrá que superar dos eliminatorias, y solo accede uno a la fase final, la nacional: aquí se enfrentan los 18 equipos de cada grupo que hayan superado lo anterior, y en el caso de los toledanos se verán las caras con el ganador del grupo IV, del País Vasco. Actualmente los de Bardera tendrían hasta posibles rivales: Leioa, Touring, Derio, Lagun Onak, Deportivo Alavés C, Real Sociedad C y San Ignacio.

¿Continuará Bardera la próxima temporada?

Borja tiene contrato hasta el próximo mes de junio, y nos cuenta en exclusiva que, pase lo que pase, "el club y yo nos sentaremos a final de temporada para hablar y analizar. El club tiene mi palabra de que, en caso de no ascender, yo tendré plena disposición para intentar renovar, incluso teniendo opciones de Segunda Federación. Y, en caso de sí lograrlo, también nos sentaremos, pero no tendré tanta responsabilidad", confiesa.