Sabor Toledo 2026 se celebrará en La Vega con más de 100 casetas, catas y cocina en directo

Ya se conocen todos los detalles para una de las grandes novedades en la provincia de este 2026. Sabor Toledo, la primera edición de esta feria gastronómica provincial, es una realidad, con una programación completa y de la que querrán formar parte tanto vecinos como visitantes. Será en septiembre cuando las casetas y los shows de cocina llenen el Parque de la Vega para poner en valor a los productores y cocineros toledanos.

Todos los detalles sobre Sabor Toledo: ubicación, fechas y casetas

La Diputación de Toledo ya ha presentado la I Feria Gastronómica Sabor Toledo. Se trata de un evento pionero que se va a celebrar del jueves 24 al domingo 27 de septiembre. Será en el Parque de la Vega, con sus obras ya finalizadas y dándole un escenario espectacular a esta fecha tan señalada.

Será una cita que reúna a productores, hosteleros y visitantes, que busca impulsar la actividad económica y el turismo a través de las fortalezas locales. Es decir, reforzar la promoción de los productos locales y demostrar que la provincia de Toledo tiene mucho que ofrecer al sector gastronómico.

La Feria Sabor Toledo será un formato de grandes dimensiones con más de 100 casetas repartidas en el Parque de la Vega para disfrutar de los productos toledanos más deliciosos. Estos puestos van a estar divididos en cuatro zonas que van a representar a las distintas comarcas de la provincia. Esos espacios serán Toledo y sus Montes, Talavera, La Mancha y las comarcas de La Sagra y Torrijos, con las tradiciones gastronómicas más importantes de los municipios que los forman.

La Feria Sabor Toledo será un formato de grandes dimensiones con más de 100 casetas repartidas en el Parque de la Vega / Diputación de Toledo

No solo podrás descubrir y comprar productos locales para cocinar en casa, sino que también hay posibilidad de degustar y aprender. Cada día, habrá 16 showcookings en directo en los que los cocineros toledanos demostrarán sus habilidades. Además, las grandes estrellas de la cocina provincial prepararán tapas de gran calidad, a precios reducidos para los asistentes.

Sabor Toledo traerá un espacio en el que poder estar y disfrutar durante el fin de semana, porque el programa también incluye zonas de descanso y con música. Perfecto para las personas que quieran acercarse de otras localidades.

Los más pequeños también tendrán un papel protagonista en esta celebración. Las actividades infantiles estarán disponibles también en la programación.

Además, los dos primeras jornadas de mañana de Sabor Toledo estarán dedicadas a los escolares. Habrá pequeñas formaciones para que los alumnos de los centros educativos provinciales aprendan el valor de los productos locales y lo importantes que pueden ser en nuestra alimentación.

Para los vecinos que no tengan la oportunidad de acercarse a la capital provincial en las fechas de la feria gastronómica, también tendrán la oportunidad de vivirla en algunos municipios. Aunque será en un formato reducido, Sabor Toledo estará también estará en diferentes municipios más adelante. En principio, este evento se celebrará cada dos años.