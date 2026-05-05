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SUCESO

Una niña de 6 años resulta herida tras ser atropellada en Toledo: el conductor dio positivo en drogas

La menor, de 6 años, fue trasladada al Hospital General Universitario de Toledo tras el atropello ocurrido en el Paseo de la Rosa

Hospital Universitario de Toledo, en una imagen de archivo

Hospital Universitario de Toledo, en una imagen de archivo / Europa Press

Inés Valero

Toledo

Una menor de 6 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un turismo en el Paseo de la Rosa de Toledo. El aviso del suceso se recibió a las 17:59 horas. La niña tuvo que ser trasladada por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Toledo, tal y como informaron fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar se desplazaron, además de la UVI, efectivos de Policía Local.

Según ha publicado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el conductor es un hombre de 49 años, residente en un municipio cercano a Toledo, que había consumido marihuana y cocaína. Además, el vehículo que conducía no contaba con seguro en vigor, por lo que está siendo investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial.

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