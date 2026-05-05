Una niña de 6 años resulta herida tras ser atropellada en Toledo: el conductor dio positivo en drogas

Una menor de 6 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un turismo en el Paseo de la Rosa de Toledo. El aviso del suceso se recibió a las 17:59 horas. La niña tuvo que ser trasladada por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Toledo, tal y como informaron fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar se desplazaron, además de la UVI, efectivos de Policía Local.

Según ha publicado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el conductor es un hombre de 49 años, residente en un municipio cercano a Toledo, que había consumido marihuana y cocaína. Además, el vehículo que conducía no contaba con seguro en vigor, por lo que está siendo investigado por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave y otro contra la seguridad vial.