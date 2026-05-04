Las escuelas infantiles municipales de Toledo se renuevan: cuota mensual para las familias y más de 300 plazas

Las escuelas infantiles municipales en Toledo van a vivir un proceso intenso de renovación. El ayuntamiento busca unificar la gestión de las tres, gracias a un contrato de casi cuatro millones de euros. La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la prestación integral del servicio educativo en estos centros, con carácter de urgencia, tras más de diez años de contrataciones independientes.

Las novedades en la gestión de las escuelas infantiles de Toledo

Llega uno de los cambios más importantes en la gestión de las escuelas infantiles municipales de Toledo, tras más de diez años de concesiones independientes, avanzado por el periódico ABC. Con un presupuesto base de licitación de 3.953.760,71 euros, el contrato se va a tramitar mediante procedimiento abierto y con carácter ordinario. Su valor estimado, teniendo en cuenta posibles prórrogas, asciende a más de 7,9 millones.

Por primera vez, el Ayuntamiento de Toledo va a agrupar en un solo contrato la gestión de las tres escuelas infantiles municipales de la ciudad. Es decir, el centro del Casco Histórico, el de Ana María Matute y el de Gloria Fuertes estarán unificados por la misma empresa adjudicataria.

Las escuelas infantiles de Toledo se unifican en un solo contrato / Ayuntamiento de Toledo

Con esta nueva contratación, la nueva empresa asume la gestión integral del servicio en las escuelas. Por tanto, será su responsabilidad la atención educativa, la alimentación, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones y la supervisión pedagógica conforme al proyecto educativo aprobado.

En relación con el sistema económico, además del importe que debe abonar el ayuntamiento por adjudicar e contrato a la empresa habrá una cuota para los vecinos. Los centros van a recibir una cuota mensual de 280 euros por cada plaza ocupada, de parte de las familias que reciben los servicios.

Todas las empresas que estén interesadas en gestionar las escuelas infantiles toledanas deberán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de mayo a las 23.59 horas. Un plazo con el que el ayuntamiento espera que la nueva adjudicataria pueda comenzar a dar servicio el 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Para este nuevo contrato de adjudicación, la duración inicial será de dos años y está la posibilidad de prorrogarlos con otros dos más.

Las empresas que se quieran presentar para este contrato deben contar con un director o directora en cada centro. Además, tiene que haber un profesional por cada ocho alumnos en el tramo de 0 a 1 año, uno por cada 13 en el de 1 a 2 años y uno por cada 20 en el de 2 a 3 años. También se pedirá personal de apoyo, docentes de inglés con nivel C1, un cocinero y una persona dedicada a la limpieza.

Gloria Fuertes oferta 131 plazas, Ana María Matute son 131 y la del Casco Histórico 74, sumando un total de 336 admisiones posibles para los niños toledanos. Las tres escuelas ofrecen servicios similares con aulas, cocinas, comedores y zonas de juego fuera y dentro del centro. La asistencia está destinada para pequeños entre 0 y 3 años.