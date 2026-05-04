Adiós al ascenso directo del Toledo: ¿qué tiene que hacer ahora y cuáles son sus posibles rivales?

La derrota del Toledo frente al Puertollano (0-2) el pasado domingo ha dejado el conjunto dirigido por Borja Bardera sin la posibilidad de ascender de forma directa. Todo ello tras estar gran parte del campeonato como líder del grupo 18 de Tercera Federación.

Pero ya no es hora de lamentos, sino de hacer piña para cumplir el objetivo del Toledo desde principios de temporada: ascender a Segunda Federación. En tercera posición con 68 puntos, disputarán la última jornada a domicilio frente al Pedroneras.

Ahora, para lograr su ansiado ascenso, le espera un exigente recorrido que, en caso de pasarlo, logrará el objetivo que anhela la ciudad desde 2021, año en el que logró su último ascenso a esta categoría.

Para volver a colocarse en la cuarta categoría del fútbol español, los pupilos de Bardera tendrán que, en primer lugar, superar la fase autonómica de su grupo (XVIII), donde se medirá a rivales como Atlético Albacete, Manchego Ciudad Real y el que no salga campeón y ascienda de forma directa entre Tarancón o Calvo Sotelo Puertollano. De aquí tendrá que superar dos eliminatorias regionales. Es decir, de los cuatro equipos clasificados a los playoffs de ascenso de cada grupo, solo queda uno, que es el que acede a las finales del playoff nacional, en el que entrarán en juego los 18 equipos de todo el país que hayan superado sus respectivas fases autonómicas. Y, de superar esta eliminatoria a partido doble, el Toledo será equipo de Segunda Federación.

Para estos playoffs de ascenso a escala nacional, la Real Federación Española de Fútbol realizará un sorteo puro entre los 18 conjuntos. El partido de vuelta se jugará en el estadio del equipo que haya sido extraído en segundo lugar. Detalle muy a tener cuenta.

En el caso de los toledanos, se verán las caras con el ganador del grupo IV, correspondiente del País Vasco. De este grupo hay actualmente hasta siete posibles rivales para los de Bardera -siempre y cuando estos superen sus eliminatorias regionales-, que son: Leioa, Touring, Derio, Lagun Onak, Deportivo Alavés C, Real Sociedad C y San Ignacio.

El Toledo de Bardera quiere ascender, y lo sigue teniendo en su mano

Todo por decidir todavía. El objetivo del club y la ilusión del aficionado era de ascender de forma directa. Pero los de Bardera merecen una segunda oportunidad. Tras 33 encuentros disputados solo han perdido tres partidos, siendo el equipo que menos lo ha hecho de su grupo. Y regalaron a la ciudad una noche histórica en su duelo copero frente al Sevilla.

Recuperar sensaciones este domingo frente al Pedroneras y que sientan el apoyo de la afición es vital para que el año que viene la capital de Castilla-La Mancha tenga a su equipo verdiblanco un pasito, una categoría más cerca de la élite, donde merece estar. Pero eso hay que ganárselo en el campo.