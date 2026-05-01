¿Abre Mercadona este 1 de mayo en Toledo? Horarios y tiendas abiertas durante el Día del Trabajador

La llegada del 1 de mayo, festivo por el Día del Trabajador, genera cada año dudas entre los consumidores sobre la apertura de supermercados y comercios. En este contexto, muchos clientes se preguntan si Mercadona mantendrá sus puertas abiertas en Toledo durante esta jornada, o si, por el contrario, seguirá su política habitual de cierre en festivos nacionales.

¿Abre Mercadona el 1 de mayo?

La cadena de distribución presidida por Juan Roig ha confirmado que no abrirá sus tiendas situadas a lo largo y ancho del territorio nacional este próximo viernes con motivo del festivo estatal que se celebra en todas las comunidades autónomas.

Esto se debe a que Mercadona, la empresa de supermercados presente en España, tiene como estrategia el cierre de sus tiendas durante todos los domingos y festivos, pero solo en aquellas regiones en las que haya festivo en el calendario laboral.

Imagen de archivo. Establecimiento de Mercadona / Mercadona

Por lo tanto, el Día del Trabajador, este viernes 1 de mayo, los supermercados de Mercadona se mantendrán cerrados y no volverán a abrir hasta el sábado 2, cuando ofrezcan servicio en horario habitual, desde las 9.00 hasta las 21.30 horas de la noche.

Del mismo modo, Mercadona tampoco abrirá el domingo 3 de mayo, como parte de su filosofía de empresa de no abrir el último día de la semana salvo en la campaña estival en algunos municipios afectados por la llegada de más turistas que en el resto del año.

Otras cadenas siguen la misma tendencia

Esta es una realidad que no sólo afecta a Mercadona, sino que también lo hace al resto de cadenas de supermercados. Carrefour, por ejemplo, no abrirá el día 1 de mayo debido al festivo mundial. Sin embargo, algunas sucursales más pequeñas (Carrefour Express) si recibirán a clientes en grandes ciudades. Por otro lado, el 2 de mayo sí que estará completamente abierto en todo el territorio.

Los hipermercados Alcampo cerrarán el 1 de mayo en todo el territorio nacional. Respecto al 2 de mayo, sus puertas volverán a abrirse en Toledo y el resto del país. También sucederá lo mismo con los supermercados Lidl, Aldi y Dia. Todas ellas cerrarán sus puertas por el Día del Trabajador y volverán a su actividad habitual el sábado.