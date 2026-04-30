Las piscinas municipales de Toledo comienzan la cuenta atrás: apertura, horarios y tarifa

Con mayo a la vuelta de la esquina, Toledo ya ha puesto fecha oficial al inicio de la temporada de baño. Las cinco piscinas municipales de verano abrirán sus puertas el próximo 1 de junio y permanecerán operativas hasta el 6 de septiembre -un día menos que el año pasado-, en una campaña que volverá a convertir estos recintos en uno de los principales refugios frente a las altas temperaturas.

Así lo ha anunciado el concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, durante la reunión ordinaria del Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, donde además se dio a conocer el calendario de apertura, los horarios de funcionamiento y la fecha en la que podrán empezar a adquirirse tanto los bonos de baño como los abonos de temporada.

Los abonos saldrán a la venta el 13 de mayo

Así, los usuarios podrán acceder a las instalaciones todos los días desde las 12:00 hasta las 20:30 horas, ampliándose el cierre hasta las 21:00 horas los sábados y domingos. Una franja horaria que se repetirá en los cinco recintos municipales que integran la campaña estival y para los que el Patronato asegura que ya trabaja “para que todos los recintos estén en las mejores condiciones de cara a la temporada estival, garantizando espacios seguros y de calidad”.

El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal durante su reunión ordinaria / Ayuntamiento de Toledo

La otra fecha marcada en rojo para los usuarios será el 13 de mayo. Desde ese día podrán adquirir los bonos de 15 baños y los abanos de temporada, mientras que las entradas individuales podrán reservarse con hasta 48 horas de antelación por Internet a través de la web del Patronato Deportivo Municipal, o el mismo día en taquilla.

En cuanto a los precios, el ayuntamiento mantiene sin cambios las tarifas de los bonos de 15 usos: 40,70 euros para adultos y 23,50 euros para menores de 15 años y mayores de 65. A ello se suman los abonos de temporada para personas empadronadas, con importes de 104,55 euros para adultos, 60,60 euros en modalidad reducida y 207,85 euros para el formato familiar.

Más actividades deportivas durante el verano

La campaña de verano no llegará sola. El Patronato Deportivo Municipal ha aprovechado la misma sesión para presentar la programación deportiva de verano, que este año crecerá tanto en número de plazas como en variedad de disciplinas.

Entre las actividades ofertadas figuran aquagym, fútbol, GAP, pádel, natación o el programa de mayores activos, con el objetivo de facilitar el acceso al deporte y al ocio saludable a un mayor número de toledanos durante los meses vacacionales.

Más allá de la campaña de piscinas, el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal aprobó las cuentas correspondientes a 2025, que reflejan, según el equipo de Gobierno, una mejora de la situación económica del organismo autónomo. Rubén Lozano destacó que el récord de usuarios en actividades y el incremento del uso de instalaciones deportivas permitieron obtener un rendimiento superior a los dos millones de euros, situando la tasa de cobertura en el 28,83%, un dato que, según defendió, consolida “una gestión más eficiente y equilibrada” y dota al Patronato de una mayor estabilidad presupuestaria.