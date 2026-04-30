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¿Qué tiempo hará para el Puente de Mayo en Toledo? Ojo porque habrá sol, pero también lluvias
La previsión meteorológica de la Aemet muestra un puente con cierta inestabilidad, en el que habrá tiempo para cielos despejados, nubes y precipitaciones
El Puente de Mayo ya está aquí y muchos en Toledo miran al cielo pensando en sus planes para estos tres días. La realidad es que este año la previsión meteorológica trae una mezcla que obliga a estar atentos día a día para evitar malas decisiones de las que arrepentirse. El sol será protagonista en varios momentos, pero no vendrá solo.
Sol y lluvias se intercalarán durante el puente
Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la estabilidad no será total durante estos días festivos. A lo largo del puente se alternarán intervalos soleados con episodios de lluvias, en ocasiones de forma inesperada. Este escenario obligará a quienes visiten o residan en Toledo a adaptarse a cambios rápidos en el tiempo.
Cabe destacar que el puente va a empezar de la mejor manera, en lo que será uno de los mejores días de la semana. Y es que para mañana, Día Internacional del Trabajador, festivo en todo el país, se esperan cielos despejados desde el amanecer hasta el anochecer. No hay indicios de lluvia y la temperatura media estará por debajo de los 25º C.
Por el contrario, el sábado, día 2, traerá de vuelta un fenómeno que marcó el inicio de esta semana: las lluvias. Según la Agencia, se esperan lluvias ininterrumpidas desde la madrugada hasta la tarde-noche, pudiendo descender la probabilidad mediante se acerquen las últimas horas del día. Además, la máxima descenderá cinco grados, creando un clima más propenso de la época primaveral.
Las lluvias desaparecerán durante el domingo
Ya será el domingo, día 3, cuando regrese el sol a Toledo, si bien habrá que esperar un poco. La previsión muestra probabilidades medio-bajas de lluvias durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, las probabilidades desaparecen, dando lugar a una tarde en la que las nubes y el sol se intercalarán.
Asimismo, las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, descienden ligeramente con respecto a la jornada anterior. No obstante, el cambio es tan pequeño que la sensación térmica seguirá siendo la misma.
La próxima semana mantiene la tendencia
El inicio de la semana que viene seguirá marcado por una evolución muy similar en el tiempo en Toledo, sin cambios bruscos a la vista. Tras un domingo con temperaturas suaves durante todo el día, se esperan varias jornadas en las que la estabilidad continúe, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y una sensación térmica agradable en las horas centrales.
Las temperaturas se mantendrán en valores propios de esta época del año, con máximas que rozan los veinte grados y mínimas que se quedan en torno a los diez grados, consolidando así un patrón estable para el inicio de una nueva semana.
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