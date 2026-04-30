CARTEL
El Corpus Christi de Toledo 2026 ya tiene imagen oficial: así es la obra de Belén Arteaga García
La obra 'Piedra y Luz' de Belén Arteaga García ha sido seleccionada por su fuerza visual y equilibrio narrativo para representar la festividad
Queda poco más de un mes para que Toledo viva su día grande: el Corpus Christi, que se celebra para conmemorar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Este año tiene lugar el 4 de junio, aunque en la capital de Castilla-La Mancha la fiesta comenzará el 29 de mayo con un programa de actividades que abarca desde ciclo de conferencias, conciertos o carrera popular. Y el consistorio acaba de anucniar el fallo del jurado para el concurso del cartel anunciar, que ha recaído en Belén Arteaga García, con su obra 'Piedra y Luz'.
El cartel ha ganado por su "fuerza visual"
‘Piedra y Luz’ ha obtenido la máxima puntuación gracias a su capacidad para sintetizar los dos pilares del Corpus toledano, como son la monumentalidad del entorno histórico y la espiritualidad y brillo que inunda las calles durante el recorrido procesional. Según las bases publicadas, la autora recibirá un premio dotado con 1.000 euros y el diseño servirá como imagen oficial en todos los soportes de promoción de la fiesta.
En esta edición, el concurso ha contado con una participación de 13 propuestas, todas ellas de gran calidad artística, que buscaban plasmar la singularidad de una festividad declarada de Interés Turístico Internacional. Tras una deliberación detallada, el jurado se ha decantado por la obra de Arteaga García por su “fuerza visual y su equilibrio narrativo”.
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