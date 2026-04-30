CORPUS 2026
Belén Arteaga, autora del cartel del Corpus de Toledo, a favor del uso de la IA: "Es una herramienta más"
La autora del cartel del Corpus 2026 en Toledo defiende la Inteligencia Artificial como una herramienta más para potenciar la creatividad artística
Ya se ha publicado el que será el cartel del Corpus 2026 en Toledo y, como ocurrió en la Semana Santa, hay polémica por la utilización de la Inteligencia Artificial en el diseño. Belén Arteaga es la autora del diseño ganador, escogido por el jurado con todos los representantes políticos entre 13 propuestas diferentes. En declaraciones a este periódico, explica cómo ha vivido el reconocimiento y su punto de vista de esta tecnología en el diseño.
Belén Arteaga, autora del cartel del Corpus 2026 en Toledo, explica su diseño y la utilización de la Inteligencia Artificial
La diseñadora toledana Belén Arteaga ha ganado el concurso de carteles para el Corpus Christi de 2026 con su propuesta titulada 'Piedra y Luz'. En su diseño se aprecia como la sombra de la custodia de Arfe se refleja en un empedrado con tomillo y flores.
El jurado presidido por el concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, ha elegido este proyecto entre 13 propuestas con los votos de representantes políticos (PP, PSOE y Vox), una experta de la Escuela de Arte, la Junta ProCorpus, los medios de comunicación locales y la federación de asociaciones vecinales. La polémica ha empezado porque IU ha declinado participar al discrepar con las bases, que permitían el uso de inteligencia artificial.
En declaraciones a este periódico, la autora Belén Arteaga es compresiva con las personas que no ven con buenos ojos el uso de la IA en este tipo de diseños: "Entiendo perfectamente que los cambios generen cierta resistencia, no todo el mundo se adapta al mismo ritmo, pero es cuestión de tiempo que se termine de aceptar que la Inteligencia Artificial es simplemente una herramienta más, ya integrada en el día a día de cualquier agencia o empresa creativa".
Para la publicista: "La clave está en entender que la IA puede acelerar muchísimo el proceso creativo, pero lo realmente valioso sigue siendo la idea del artista". Belén cuenta que muchas maneras diferentes de plasmar un concepto y la tecnología es solo una de ellas, por tanto, que no hay que tener miedo al progreso tecnológico. La toledana anima a "aliarse con la tecnología, entenderla y dominarla es mucho más beneficioso que ignorarla, porque al final del día, una herramienta solo es tan buena como la mente que la dirige", es su mensaje.
Al margen de la polémica, como toledana, Belén Arteaga está muy orgullosa de este reconocimiento y de ser imagen del cartel del Corpus 2026. La joven de 27 años explica: "La verdad que me siento muy realizada y orgullosa, ganar un concurso de carteles entre otros 12 competidores con talento es un honor" Asegura que está muy feliz, sobre todo porque venga del arte, su gran vocación.
Con este diseño, quería transmitir: " esa tradición que se queda grabada en las calles, una huella que no se borra cuando termina la procesión".
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