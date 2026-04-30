CONSTRUCCIÓN
261 nuevas viviendas en el Polígono de Toledo: "El acceso es un derecho y no puede ser un tapón"
La región destinará 500 millones de euros en los próximos tres años para impulsar la construcción y rehabilitación de viviendas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado esta mañana, en Toledo, que la Agenda de Acción por la Vivienda de Castilla-La Mancha estará dotada con “500 millones de euros en los próximos tres años” y permitirá estimular la construcción y rehabilitación de vivienda en todo el territorio regional. En este sentido, ha justificado la puesta en marcha de esta estrategia, que se presentará el próximo día 6 de mayo, asegurando que “la vivienda es un derecho y no puede ser un tapón” para el desarrollo de la región.
Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico en la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Toledo, una infraestructura proyectada por Telefónica en la que se desarrollarán soluciones tecnológicas encaminadas a optimizar la gestión de emergencias, así como aplicaciones para su uso en el ámbito sanitario. “El talento es predicable de las personas, no de las máquinas” y “el talento irá cobrando cada vez más importancia, no para competir con la máquina, sino para tener el control de la situación”, ha reflexionado García-Page.
261 nuevas viviendas en el barrio de Santa María de Benquerencia
“La vivienda es uno de los grandes retos que tienen arreglo, porque es un problema de ley y de dinero y nos tenemos que poner manos a la obra”, ha expuesto el presidente autonómico, quien también ha incidido en que “hay empresas importantísimas que quieren venir a Castilla-La Mancha que, el mayor problema que están encontrando, es la falta de mano de obra y falta, a veces, de vivienda”.
En este orden de asuntos, el presidente castellanomanchego ha avanzado la aprobación “el martes que viene”, en la reunión del Consejo de Gobierno, de la liberación de “dos parcelas” situadas en el toledano barrio de Santa María de Benquerencia que serán puestas a disposición de GICAMAN “para abordar con carácter inmediato” la construcción de “261 viviendas de promoción y accesibles”.
Por otro lado, en relación con uno de los grandes proyectos de la capital regional, Emiliano García-Page ha subrayado que, en la Comisión Regional de Urbanismo, “hoy sale adelante la segunda fase” del parque ´Puy du Fou´ que acarrea “230 millones de euros de inversión y 500 empleos”, y que permitirá la construcción de establecimientos hoteleros en el interior del recinto.
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