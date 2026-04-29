Toledo permitirá recuperar el saldo del bonobús genérico al cambiar a la nueva tarjeta para empadronados

Los vecinos de la ciudad toledana podrán recuperar el saldo restante del bonobús genérico cuando obtengan la nueva tarjeta bonobús, exclusiva para los que estén empadronados en la ciudad. Así lo ha adelantado Cadena Ser. Este nuevo título permite obtener un descuento del 40 % cada trayecto, con lo que cada billete saldrá a 0,38 euros y no a 0,51.

Ese saldo, según ha avanzado la emisora de radio, se recuperará cuando el vecino realice la recarga de su bonobús para empadronados en la oficina de UNAUTO, que se encuentra en la estación de autobuses de la ciudad. Eso sí, para ello es necesario solicitar cita previa desde la web de UNAUTO, a través del apartado 'Solicitud de Tarjetas de Transporte'.

Será el 4 de mayo cuando de comienzo este proceso de devolución, y no habrá fecha límite. Ese dinero se recuperará a través de un descuento de la recarga que se realice en la nueva tarjeta adquirida.

Se trata de una demanda reciente por vecinos de Toledo, que ahora el ayuntamiento atiende y deja resuelta para el contento de todos.