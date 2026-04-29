Vuelve el mítico Caribe Mix: el festival más nostálgico animará la Feria de Talavera junto a Chanel y Kiko Rivera

Cuenta atrás para las Ferias de San Isidro 2026 de Talavera de la Reina (Toledo). Comenzarán el jueves 14 de mayo, con la inauguración del tradicional alumbrado artístico que dará paso al pregón de Rubén Torrescusa, líder del grupo talaverano ‘La locura del zurdo’que lleva 30 años subido a un escenario.

Entre las novedades de esta edición, está la creación del espacio que se ha denominado ‘La Placita’, un lugar tranquilo, pensado para descansar, sin música, a excepción de la que se pueda escuchar de las diferentes plazas cercanas. En este espacio se ubicarán varias ‘food trucks’, bancos y fuentes de agua potable.

El alcalde José Julián Gregorio ha destacado que se ha diseñado "una amplia programación" para todos los públicos y ha invitado a todos los vecinos de la comarca y de otras comunidades autónomas a que nos visiten en San Isidro, "a una de las mejores ferias de la zona centro del país".

Chanel, el plato fuerte de las Ferias de San Isidro de Talavera

El plato fuerte de este año es la actuación de Chanel, que representó a España en Eurovisión en 2022 con la canción SloMo, donde logró un tercer puesto. Tras darse a conocer en el Festival, en la actualidad, el estilo de sus colaboraciones se centra en el pop latino, ritmos urbanos y ritmos bailables. Ha colaborado en canciones tan importantes como Clavaíto junto a Abraham Mateo, Ping Pong con Ptazeta o ST. Pedro, además de futuras colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Martin, Pablo Alborán o Rosalía.

En la Plaza de la Reina, a las 23:30 horas tendrá lugar ‘LA BATALLA DEL REGGAETON’ (Jesús de Manuel, Doctor López Dj). Se trata del “espectáculo más intenso, vibrante y atrevido del momento”. Un show lleno de “ritmo, energía y adrenalina donde la música urbana se convierte en pura fiesta", explicó la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero.

El viernes 15 de mayo, a las 11:00 horas tendrá lugar el Gran Desfile de Carrozas de San Isidro que organiza la Hermandad de San Isidro Labrador de Talavera de la Reina. La salida será de la Plaza del Pan para continuar por Plaza Padre Juan de Mariana, calle Palenque, Corredera del Cristo, calle Luis Jiménez, Portiña de San Miguel, calle Marqués de Mirasol, Capitán Luque, Avda. Pío XII, Avda. Juan Carlos I, Avda. de Madrid, calle Gregorio de los Ríos y finalizar en la Ermita de San Isidro.

Cartel de las Ferias de San Isidro 2026 de Talavera de la Reina / EPE

Medina Azahara actuará en Talavera de la Reina

A las 12:30 horas será la misa de campaña en el porche de la Ermita de San Isidro con la bendición de campos y ganados oficiada por D. Alfredo Gómez Maduro. A su término se entregarán los premios a las carrozas y caballistas.

En la Plaza de la Comarca a las 22:00 horas actuará Medina Azahara, que presentará ‘El Sueño Eterno’, un nuevo trabajo discográfico “que supone un nuevo renacer para la banda, que se reinventa a lo largo de los 24 temas inéditos que compone el doble disco y que respira la más pura esencia de este grupo”.

El disco muestra la madurez artística de la banda, “al tiempo que rinde homenaje a sus raíces musicales abarcando desde baladas melódicas hasta el rock más vibrante; todas ellas impregnadas de la pasión y el virtuosismo que Medina Azahara ha demostrado a lo largo de su carrera”.

Paco Ventura (guitarra), Manuel Martínez (voz) y Manuel Ibañez, miembros actules de Medina Azahara. / Cedida

Caribe Mix animará la fiesta el sábado 16 de mayo

En la Plaza de la Comarca, el sábado 16 de mayo, a las 22:00 horas tendrá lugar el concierto de ‘Caribe Mix Festival’ (Coyote Dax, Kiko Rivera, Gusanito, Tacabro, Zapato Veloz, Quique Tejada & Toni Peret, El Símbolo y Dani Mata). “Que por primera vez va a estar en Talavera” y es el segundo más grande en número de artistas después de Barcelona”, ha dicho Guerrero.

Por su parte, ‘Gusanito’ ha hecho hincapié en que serán muchos artistas los que se den cita en Talavera y a buen seguro el público tanto de 40 años años como los más jóvenes conocerán las canciones que sonaban en verano. “Van a bailar seguro; va a ser pura diversión”.

Este festival, ha continuado Guerrero “nace del recuerdo de una época que marcó a toda una generación. Desde finales de los 90 y los 2000, las míticas recopilaciones Caribe Mix pusieron banda sonora a nuestros veranos”. “Hoy, esa esencia da el salto al directo para convertirse en una experiencia única: una celebración de la música latina y los grandes hits que siguen sonando en cada fiesta”.

En la Plaza de la Reina, a las 23:00 horas, será el concierto de ‘LA TREND FIESTA’: “un cartel que reunirá a artistas de primer nivel. Una combinación pensada para mantener la energía arriba durante toda la noche y conectar a toda la comunidad”, con animación, Fx, Efectos, Laser Led, Hinchables decoración, regalos y palitos luz”.

En la caseta municipal a las 14:00 horas actuará la Escuela de Danza ‘El Zapata’, a las 19:00 horas lo hará Rocío Durán, y a 22:00 horas la Orquesta Maverick.

Festejos taurinos La corrida de toros será el sábado 16 de mayo, a las 18:30 horas, con Alejandro Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo, si bien se sigue pendiente de la evolución del torero Roca Rey tras su cogida en Sevilla, “pero esperamos que pueda estar en Talavera”. El domingo 17 de mayo, como novedad, a las 13:00 horas, tendrá lugar una suelta de vaquillas de carácter popular en la plaza de toros, con una entrada simbólica de 3 euros, con el objetivo de acercar la tauromaquia a todos los públicos.

Kiko Rivera en el escenario durante su actuación en el Festival Mad Cool a 11 de Julio de 2024 en Madrid / Agencias

El domingo, el día para los niños

En la Plaza de la Comarca, y como novedad, a las 17:00 horas tendrá lugar el musical Infantil PETER PAN; se trata de un proyecto teatral educativo y social; “una producción de Teatro Musical Inclusivo”. A las 19:00 horas tendrá lugar el IV TALAVERA FEST (Grupo Gretel y Escuela Tempo). Guerrero ha explicado que “por cuarto año consecutivo desde la concejalía de Festejos se apuesta por un día dedicado a grupos y escuelas locales donde podremos disfrutar del arte de nuestros vecinos, en esta ocasión Tempo Danza Fitness y el grupo rock indie Gretel”.