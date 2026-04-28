Romería del Valle de Toledo 2026: más puestos, nueva ubicación y ampliación de autobuses

Una de las tradiciones más esperadas y seguidas por los vecinos año tras año ya está de regreso. La Romería del Valle de Toledo afronta una edición cargada de novedades, pero con la misma ilusión de siempre. Una reorganización que busca la seguridad y la comodidad de todos los asistentes y trabajadores en el evento.

Todas las novedades de la Romería del Valle de Toledo en 2026

En la ciudad, la Romería del Valle de Toledo es uno de los eventos más esperados año tras año. Cada día 1 de mayo, los vecinos celebran su romería más famosa en la ermita de la Virgen del Valle. Es una jornada llena de actividades que los miles de toledanos que asisten disfrutan desde la noche anterior, en un ambiente inmejorable y un entorno natural espectacular.

Una de las novedades principales de este año, de la primera que se darán cuenta los vecinos que se acerquen, es la reorganización de los 51 puestos que se extienden por la ronda del Valle, siete más que en 2025. El objetivo es que los asistentes puedan disfrutar de una zona más amplia.

Una de las ediciones anteriores de la Romería del Valle en Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Con la nueva distribución, los puestos de los partidos políticos, de los clubes deportivos y las asociaciones sociales, como Down Toledo, se van a instalar en la zona de los merenderos. También, el resto de puestos deberán de situarse junto al talud. El resultado final deja despejada la acera, el lado de la ermita y la vista panorámica de la ciudad, uno de los grandes atractivos del evento.

Para el Ayuntamiento de Toledo, garantizar la seguridad y controlar las aglomeraciones es una de sus grandes prioridades, y durante la Romería del Valle de 2026 no iba a ser menos. Es una distribución nueva para que no haya problemas en los puntos con mayor asistentes, dejando un paso tranquilo y seguro para acceder y salir del evento en todo momento.

También habrá una reorganización con las paradas de los autobuses urbanos especiales, destinadas a esta romería. Cambian de ubicación, dejando la zona de los merenderos para instalarse ahora en el cruce del Hotel de Los Cigarrales. Se queda un trayecto de entre quince y veinte minutos andado hasta la ermita del Valle, es decir, a algo más de quince minutos andando.

Además, también se amplían los horarios de los autobuses urbanos especiales. En lugar de ser el último trayecto a las 21:00 horas, como en años anteriores, en 2026 va a ser hasta las 23:00 horas, dando mucha más libertad a los asistentes al evento en las tres líneas disponibles.

Las tres líneas de autobús especiales para la Romería del Valle de Toledo, conectan los puntos claves de la ciudad con la ermita protagonista. Son los trayectos de Zocodover-Valle, Polígono-Valle y Buenavista y el Valle, todas con paradas intermedias en el recorrido.

Los puestos también van a modificar sus horarios. Estarán abiertos hasta las 23:00 horas el día 1 de mayo y la víspera del gran día cerrarán a las 02:30 horas de la madrugada.

Los vecinos de Toledo también tienen que tener presente las prohibiciones para acceder al evento. Desde el año pasado, se prohíbe introducir envases de vidrio en la romería, con la Policía Local vigilando que se respete esta medida, que busca evitar posibles cortes o heridas por rotura de este material.

Tampoco está permitido en la Romería del Valle de Toledo 2026 que se encienda cualquier fuego en el paraje del Valle. La ermita tiene uno de los entornos naturales más espectaculares de la ciudad y hay que protegerlo. Un objetivo que también implica que no se puede abandonar cualquier tipo de residuo fuera de los contenedores.

Aquellos toledanos que no vayan a asistir a la romería, tienen que tener presentes algunos cortes de tráfico que empezarán desde el jueves. Del 30 de abril, desde las 09:00 hasta las 02:00 horas del día 2 de mayo, se cortará el acceso a la carretera del Valle desde el Puente de Alcántara y la bajada desde el Parador Nacional de Turismo y desde el cruce con la subida a la carretera de Cobisa.