SEGUNDA EDICIÓN
La Plaza de Zocodover acoge la Feria MIA de artesanía en Toledo: fecha, 24 participantes y programa completo
La Asociación de Artesanía MIA organiza la Feria MIA en Toledo, reuniendo a 24 profesionales para visibilizar la artesanía y fortalecer el oficio
La Plaza de Zocodover se convertirá en el centro de la artesanía en la región. Llega la segunda edición de la Feria MIA a Toledo hasta el 3 de mayo, organizada por la Asociación Matria Innovación Artesanal. En total, 24 profesionales del sector ofrecerán sus artículos a vecinos y visitantes, en una oportunidad única de disfrutar y descubrir los productos locales de Castilla-La Mancha, además de otros puntos del país.
Así es la Feria MIA de artesanía que se celebra en Toledo
Los 24 profesionales de Castilla-La Mancha y otras regiones que participan en la Feria MIA de artesanía en Toledo representan a las diferentes ramas de este arte. Se pueden visitar sus puestos desde las 11:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche. En esta segunda edición de 2026, las casetas han crecido de 21 a 24, demostrando el éxito de este evento.
La Asociación MIA reúne a mujeres artesanas con un objetivo común: fortalecer el oficio, inspirar a otras mujeres y construir juntas una red de crecimiento. Desde las diferentes casetas que forman el evento, el objetivo es dar visibilidad a la artesanía de verdad, además de a los nombres y manos que hay detrás de cada producto.
En total, de los 24 stands que forman la feria, 11 son de Toledo, 6 del resto de provincias de Castilla-La Mancha y los siete restantes de otras comunidades autónomas. Entre otros productos artesanales, podrás encontrar decoración de telas, muñequería, fibras vegetales, marroquinería, jabones, artesanía en vidrio, ganchillo, tejidos o cerámica. Cuando comenzó el proceso de solicitudes para tener una caseta en esta segunda edición, ya avisaron desde la asociación que iban a dar prioridad a los productores manchegos, además de ser necesario un compromiso con esta actividad y ser profesionales que ejercen de forma oficial el trabajo.
Entre los participantes, hay grandes emprendedores de Toledo, como Celia Espinosa del negocio de joyas Soy La Mona, que consiguió el Premio Talento Joven del ayuntamiento en 2025. También está la cerámica toledana de Alhaja, los bolsos y complementos de piel pintados a mano de Carmen del Olmo o la ropa infantil de Los Buenos Aires de Madrid.
Esther Álvarez, vicepresidenta de la Asociación MIA, señala que “hemos tenido una excelente acogida y esperemos que los próximos días podamos disfrutar un poquito más y acercar la artesanía tanto a los visitantes como a los ciudadanos de Toledo”. Además, considera que, aunque los inicios sean complicados, van por buen camino para crecer y están animadas de trabajar en una tercera edición.
Para el alcalde de Toledo, la artesanía es una parte esencial de la identidad de Toledo, destacando que se trata de “algo tan nuestro” que define el carácter histórico, cultural y económico de la ciudad. Carlos Velázquez defenedió la necesidad de proteger y promover los oficios tradicionales en la inauguración de la Feria MIA II: “no solo como legado del pasado, sino como una actividad viva que aporta valor, empleo y autenticidad al Casco Histórico, contribuyendo además a mantener un modelo de ciudad basado en el comercio de proximidad y en la conexión entre vecinos, artesanos y visitantes”.
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