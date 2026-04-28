A PARTIR DE LAS 15:00
Nuevo aviso de la AEMET en Toledo: alerta amarilla por tormentas en varios puntos de la provincia
Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de vientos, luvias de hasta 15 litro por metro cuadrado e incluso barro
Como ya sucedió el fin de semana pasado, Toledo vuelve a estar en alerta amarilla por tormentas. Así lo ha declarado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus canales oficiales. Y como también ocurrió en las jornadas pasadas, el aviso se extiende a otras zonas de la región, especialmente Ciudad Real.
Los avisos estarán activos desde las 15:00 horas
Como bien especifica la agencia, estos avisos amarillos corresponden a tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Además, cabe la posibilidad de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado.
Los avisos estarán activos desde las 15:00 hasta las 22:00 horas en las comarcas de Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo. Por su parte, en la provincia de Ciudad Real, estos avisos afectan a las zonas en Montes del norte y Anchuras, Valle del Guadiana y Sierras de Alcudia y Madrona.
Como bien indica el servicio de emergencias de Castilla-La Mancha en sus redes sociales, a partir de la primera hora de esta tarde se deberán extremar las precauciones en estas zonas. En el resto de la región se esperan intervalos nubosos que cubrirán el cielo por la tarde.
Mañana continuarán las tormentas
Las malas noticias no se quedan ahí. Y es que mañana, miércoles 29 de abril, se esperan tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes durante todo el día. De sol a sol, desde la madrugada hasta la medianoche. Toledo vivirá uno de esos días de primavera en los que será mejor quedarte en casa el máximo tiempo posible, además de llevar un paraguas que resista viento y marea.
Por otra parte, las temperaturas vivirán un ligero descenso, nada fuera de lo normal. La máxima bajará cuatro grados, de 26 a 22, y se mantendrá en esa franja durante lo que resta de semana. La mínima sufrirá un episodio bastante similar. Según la previsión de la Aemet, se esperan temperaturas mínimas que superen los diez grados y se queden por debajo de los quince.
Mejoría durante el jueves y el viernes
Ya será a partir de este jueves, 30 de abril, cuando Toledo vivirá una mejoría notable al respecto. Las tormentas, con sus precipitaciones, viento e incluso granizo, se despedirán de la provincia dando paso a una jornada con algunas nubes durante la mañana y un cielo despejado a partir del mediodía.
Mayo comenzará aún mejor. Para el viernes se espera una subida leve de las temperaturas y una jornada con un sol radiante desde la mañana hasta la tarde. Eso sí, es mejor que no os acostumbréis ni guardéis los paraguas, porque el fin de semana regresarán las lluvias.
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