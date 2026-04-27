'Veneno', el lince ibérico que caza gatos callejeros en Cabañas de Yepes (Toledo): ya es uno más en el pueblo

Cabañas de Yepes, un pequeño pueblo de Toledo con apenas 316 habitantes, está ganando fama en las redes por un fenómeno bastante particular. Y es que un lince ibérico, apodado "Veneno", se ha convertido en un visitante habitual de esta pequeña localidad desde hace aproximadamente un mes. El animal, que procede de un valle cercano, entra al pueblo como un vecino más, moviéndose con naturalidad entre las casas, ante la sorpresa de los residentes.

Su comportamiento ha llamado especialmente la atención. Veneno se dedica a capturar gatos callejeros de la colonia felina del pueblo. Algo que, si bien los expertos explican que este tipo de conducta es propia de su especia, esta causando cierto recelo a su presencia en el pueblo por parte de los vecinos.

Fascinación y recelo al mismo tiempo

La situación ha generado bastante preocupación en Cabañas de Yepes, sobre todo entre quienes se encargan de cuidar a los gatos. Al mismo tiempo, se ha dado la coincidencia de que el lince se ha hecho muy popular en las redes sociales, lo que ha atraído a curiosos que acuden a verlo e intentar sacarse fotos con él, algo que las autoridades consideran problemático.

De hecho, el Ayuntamiento convocó una reunión el pasado miércoles con vecinos y responsables del programa de introducción del lince de la Junta de Castilla-La Mancha para intentar explicar cómo comportarse ante la presencia del animal y tomar medidas para su reinserción en su hábitat natural. Veneno, como si supiese que estaban hablando de él, pasó en ese momento por delante de la Casa de Cultura, lugar donde se estaba realizando la reunión, acaparando la atención del responsable.

SOS Felina Felinae - Aranjuez/ Facebook

Cabe destacar que este comportamiento agresivo del lince corresponde directamente a su ecología. El felino actúa como si estuviese en plena naturaleza. Es un cazador. Controla a mamíferos de tamaño pequeño y mediano, en este caso los gatos callejeros, para evitar la competencia en lo que considera como su territorio.

Sin embargo, también hay que resaltar que los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha del programa del lince no tienen constancia de que Venenos se coma a los gatos, algo que no sería habitual. Además, tampoco han recuperado ningún cadáver, si bien existen imágenes que dejan algunas dudas al respecto.

Es muy importante que regrese a su hábitat natural

Como bien avanzó El País, Veneno nació en 2024 en la población de los Montes de Toledo y llegó al municipio en otoño del año pasado. Allí, se afincó en un valle colindante rico en conejos (base de su dieta), con abundante matorral, cuevas para esconderse y agua. De hecho allí encontró también a "su pareja", Tara, dos años mayor que él.

Si bien la mayor parte de los ciudadanos de Cabañas no se encuentran incómodos ante la presencia del animal, son conscientes de que está situación no es sostenible. El lince, como animal salvaje que es, debe regresar a su hábitat natural. Esta situación puede generar problemas también para él. Por un lado, corre el riesgo de contagiarse de enfermedades procedentes de los gatos; por otro, cabe la posibilidad del atropello, una de las principales causas de mortalidad de la especie.

Por ello, desde el Ayuntamiento ya están tomando medidas para intentar convertir el espacio en "menos acogedor" para Veneno. Por ejemplo, se están aplicando medidas como evitar dejar comida en la calle o ahuyentarlo mediante ruidos, como palmas o voces, controlados por técnicos. En cualquier caso, desde el consistorio saben que este va a ser un trabajo a medio plazo.

Medidas adoptadas para la protección de los gatos

Si bien el ataque del felino a un ser humano es algo complicado de ver, que no imposible, los gatos callejeros siguen estando en riesgo mientras Veneno camine por las calles de esta pequeña localidad toledana. Por ello mismo el alcalde, Jorge Ignacio Ors, ha puesto a disposición de la asociación de gatos comunitarios Almas Felinas de Cabañas de Yepes un local para resguardar a los gatos que han sobrevivido.

Este local es, por ahora, la solución tomada para la protección de estos animales, si bien todas las partes involucradas son conscientes de la dificultad de mantener encerrados a unos gatos acostumbrados a ser libres.