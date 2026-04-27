El susto del presidente del Colegio de Médicos de Toledo al recibir el impacto de una piedra "enorme" en su parabrisas

El presidente del Colegio de Médicos de Toledo ha denunciado en sus redes sociales un suceso de lo más extraño. Aunque no tuvo que lamentar daños personales, Raúl Calvo se llevó un gran susto cuando conducía este sábado y una piedra de gran tamaño impactaba contra la luna de su coche. Ocurría en la Autovía de los Viñedos, antes de llegar al municipio de Nambroca.

El presidente del Colegio de Médicos de Toledo denuncia el impacto de una piedra contra su coche

En su cuenta personal de Instagram, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, ha compartido una publicación con todos los detalles del impacto de este fin de semana. Un suceso que no fue al azar, porque esa piedra de gran tamaño está convencido de que ha tenido que ser arrojada por una persona.

Los daños en su vehículo son innegables y se aprecian a la perfección en las imágenes que acompañan su publicación en redes sociales. "Cayó una piedra enorme sobre mi coche, reventando el parabrisas delantero", escribe en su red social.

Así quedó el parabrisas del presidente del Colegio de Médicos de Toledo tras el impacto de una piedra de gran tamaño / Instagram

En su publicación en Instagram, Raúl Calvo no dudó en alertar del peligro que supone este tipo de acciones. El profesional médico explicó: "Por las dimensiones de la piedra y porque no era un cascote desprendido de un puente, tuvo que ser arrojada por alguien. Las posibilidades de dar un volantazo y tener un accidente importante son enormes".

Utiliza el mismo texto para tranquilizar a sus seres queridos, compartiendo que se encuentra bien: "Yo tuve suerte. Pero, ¿qué hay dentro de las cabezas que hacen algo así?", compartió.

La publicación en redes sociales de Raúl Calvo denunciando la piedra de gran tamaño que impactó con su parabrisas se llenó al momento de comentarios mostrando la preocupación de sus seguidores. "Menos mal Raúl que puedes contarlo", "Madre mía, Raúl, qué susto, menos mal que no te pasó nada" o "Increíble que pasen estas cosas", son algunos de los mensajes de apoyo que se pueden leer.

Incluso, hay usuarios de esta red social que alertan que las piedras arrojadas por personas contra los coches es un problema recurrente en esa parte de la autovía. "Enorme suerte la que tuviste, que no pasó la piedra y que no diste volantazo, en la Autovía de los Viñedos no es la primera vez que pasa. Como bien dices, qué pasará por esas cabezas...", es el preocupante mensaje que ha compartido uno de sus seguidores.

En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, explicó que el suceso fue alrededor de las 21:00 horas, cuando todavía era de día y pudo apreciar como la piedra de gran tamaño caía desde un puente. Explica que agarró el volante con fuerza, atemorizado por las consecuencias que podía tener ese accidente. Siguió con su viaje, a pesar de tener la luna rota, y ya cuando terminó avisó a la Guardia Civil de lo que había ocurrido, que envió una patrulla para intentar encontrar al causante en el puente y retirar la piedra de la vía