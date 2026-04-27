Eurocaja Rural celebra su Asamblea General: ya son 512 oficinas en 26 provincias del país

Eurocaja Rural celebró el pasado viernes su Asamblea General Ordinaria donde los delegados presentes en el Palacio de Congresos de Toledo ratificaron, por unanimidad, la gestión social, cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2025.

Con una participación que representa más del 82% del capital social, los delegados validaron también las líneas básicas sobre destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para 2026, así como fijaron las líneas estratégicas de la política general de la Caja, junto a otros asuntos incluidos en el orden del día.

Las claves para Eurocaja: "sostenibilidad, ética y transparencia"

Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural, destacó en su intervención la sostenibilidad, ética y transparencia como pilares estratégicos de la entidad. Además de que en 2025 obtuvo la máxima calificación (G++) en el Certificado del Índice de Buen Gobierno Corporativo 2.0 de AENOR, convirtiéndose en la primera sociedad no cotizada en lograr este reconocimiento.

También reivindicó el papel que tiene como motor de cohesión social y apoyo al territorio, destacando de esta forma el valor intangible del reconocimiento y fidelidad de clientes, proveedores e instituciones. No se olvidó tampoco de los 1.400 profesionales que atienden a más de medio millón de clientes en 26 provincias y 11 comunidades autónomas.

También intervino en la asamblea el director general, Víctor Manuel Martín, que por su lado valoró los resultados de la entidad, que reflejan un momento de extraordinaria solidez gracias, entre otros aspectos, a una "actitud positiva". Eurocaja cerró el pasado 2025 con 506 oficinas en todo el país y actualmente tiene 512, y para el director general "este crecimiento representa un incremento de la red del 172% en los últimos quince años, resultado de una estrategia sostenida en el tiempo, coherente con nuestra cultura corporativa y basada en un principio muy claro: crecer allí donde nuestra presencia aporta valor real".

Asamblea General Ordinaria / Eurocaja

Con la apertura de estas nuevas oficinas la entidad ha llegado a seis nuevas provincias: Zaragoza, Cantabria, Sevilla, Córdoba, Cáceres y Asturias. Y cuenta con 266 oficinas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a más de 550.000 habitantes en zonas con riesgo de exclusión.

11.200 millones de euros de activos

Víctor Manuel detalló un balance caracterizado por la recurrencia y la estabilidad. De forma concreta, aludió al activo total de la Entidad, que supera los 11.200 millones de euros (incremento del 13,48%); la inversión crediticia que alcanza los 6.770 millones de euros, con un crecimiento anual del 18,59% "reflejando nuestra vocación de financiación de la economía real, formalizándose 24.645 nuevas operaciones por importe de 2.679 millones"; o los recursos gestionados, que alcanzan la cifra de 9.819 millones de euros (crecimiento anual del 12,45%).

Otro de los aspectos más destacables del ejercicio, recalcó Martín López, "es el relativo a la calidad del activo, pues presenta una morosidad situada en el 1,36 %, muy por debajo de la media del sector, y la tasa de cobertura, superior al 141 %, para hacer frente a posibles deterioros futuros".

Sobre la cuenta de resultados, destacó el margen bruto próximo a los 261 millones de euros y un ratio de eficiencia del 43,46 % y unos beneficios después de impuestos de 122 millones de euros. "La evolución del beneficio muestra una tendencia sólida: 101 millones en 2023, 116 millones en 2024 y 122 en 2025, consecuencia directa de un modelo de negocio sólido y estable. Además, el ratio de capital es del 20,23 %, que supera ampliamente el requerimiento regulatorio del 12,57 %.

Finalmente, la jornada se cerró con la tradicional cena de hermandad en el Hotel Beatriz de Toledo, donde se celebró un año más el éxito de esta entidad.