La noche en la que el cielo ‘explotó’: así fue la intensa tormenta eléctrica que sacudió Toledo

Noche de tormentas en Toledo. Si en Madrid capital un fuerte trueno sobre las 4:00 horas de la madrugada desperto a gran parte de la población y que muchos han definido como "el más fuerte que he escuchado en mi vida", en la capital castellanomanchega, que este viernes continúa en aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Toledo, afectando especialmente a las zonas de la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo.

Este aviso de la Agencia Estatal de Meteorología llega después de que, durante la pasada madrugada, las tormentas hayan descargado con fuerza en algunos puntos de la provincia, así como en Ciudad Real. Según los registros de la AEMET, se han llegado a recoger hasta 12 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las dos de la madrugada.

Según la previsión, la franja de mayor peligro entre las 16:00 y las 22:00 horas del día de hoy, momento en que los avisos de nivel amarillo estarán vigentes. Además, estos avisos no solo afectan a Toledo capital, sino también a otras comarcas como Montes del Norte y Anchura en Ciudad Real, o la Alcarria y la Serranía en Guadalajara.

El fotógrafo y videógrafo José Alberto Real Gayo (@josealbertorealgayo en Instagram) ha captado una escena difícil de olvidar. Se trata de un timelapse compartido en las redes sociales en el que los relámpagos iluminan el cielo nocturno de Toledo, con la silueta inconfundible de la Ciudad Imperial. Las imágenes se han difundido rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios las describen como "impresionantes" o "el cuadro más grande y hermoso del mundo".

El tiempo cambia el fin de semana

Este sábado se espera un sábado encapotado con lluvia escasa desde la madrugada hasta el mediodía, momento en el que cesarán las lluvias. A partir de las 12:00 h el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad y podremos ver los primeros momentos de cielos despejados.

En cuanto a los termómetros, Toledo vivirá un fin de semana bastante lineal. Para viernes y sábado, la temperatura mínima superará ligeramente los diez grados, mientras que la máxima se quedará en 24º C. El domingo, día en el que el sol brillará como viene siendo habitual las últimas semanas, subirá ligeramente la máxima hasta llegar a los 27º C.