Toledo se prepara para recibir a los Reyes: fechas de la visita, actos programados y los escenarios por los que pasarán

Los vecinos de Toledo saben que tienen por delante unas semanas muy ilusionantes y emocionantes. Mayo será el mes central en la programación de la celebración del VIII Centenario de la Catedral Primada. Una lista de actividades esperada a la que ahora hay que sumar también la visita de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Todo sobre la futura visita de los Reyes de España a Toledo

Los Reyes de España visitarán Toledo con motivo del VIII Centenario de la Catedral Primada. En su estancia en la ciudad, tendrán dos actos muy importantes e ilusionantes para los vecinos de la ciudad.

Será el próximo 27 de mayo cuando se celebre la visita de Felipe VI y Letizia a la capital regional. El primero de los dos actos culturales que tienen programados será la visita a la exposición 'Primada', uno de los platos fuertes en el aniversario del templo.

23.04.2026. MADRID. Entrada de Sus Majestades los Reyes al patio de la Universidad de Alcalá de Henares donde se celebrará la entrega de los Premios Cervantes 2026. Foto: Alba Vigaray / EPC

Desde el 25 de mayo, se podrá disfrutar de 'Primada' en la ciudad, la exposición que recorre los ocho siglos de historia de la Catedral. Los visitantes apreciarán más de 350 obras maestras, que se dividen en pinturas, esculturas, códices, tapices y objetos litúrgicos de incalculable valor. Estará disponible hasta el 14 de octubre.

Cuenta el periódico ABC en exclusiva que La Casa Real contempla que Sus Majestades visiten parte de la exposición del octavo centenario. Después, cuando se realice la tradicional foto de familia con los miembros del Ministerio de Cultura, van a recorrer a pie los pocos metros entre la Catedral Primada y el Teatro Municipal de Rojas.

Hay que recordar que el Teatro Rojas también está celebrando en 2026 un aniversario muy especial. El espacio cumple 450 años del origen del antiguo corral de comedias.

El otro gran acto de los Reyes en su visita a Toledo es una cita cultural que no pudo celebrarse en enero, la fecha original. Llegará la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes que concede el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Cultura, correspondientes al acuerdo de 2024. Entre los galardonados se encuentran Los Planetas, José Mercé y Camela, además de actores como Maribel Verdú, Carmen Machi o Eduard Fernández.

Esta entrega de medallas iba a ocurrir el 20 de enero de este año, pero tuvo que ser suspendida por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Los Reyes estarán acompañados por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro, entre otros.

La última visita reciente de los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, a Toledo fue el 12 de febrero de 2025. En esa ocasión acudieron al Hospital Nacional de Parapléjicos con motivo del 50 aniversario de su fundación. Recorrieron las instalaciones y estuvieron conversando tanto con pacientes como con el personal sanitario.

Ahora, los toledanos tienen una nueva oportunidad para saludar cariñoso a los Reyes de España, coincidiendo con uno de sus aniversarios más especiales.