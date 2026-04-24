SUCESO
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en el barrio del Polígono de Toledo
El cuerpo sin vida de un hombre de 49 años, desaparecido desde la medianoche del jueves, ha sido hallado en la avenida Vía Tarpeya
Un nuevo suceso sorprende a los vecinos de Toledo. La Policía Nacional ha confirmado la aparición del cuerpo sin vida de un hombre de 49 años en la avenida de Vía Tarpeya, en el barrio del Polígono. Una noticia que ha publicado en exclusiva La Tribuna de Toledo.
Se trata de un hombre que llevaba desaparecido desde el jueves a medianoche. Su familia ya había denunciado su desaparición durante el día de ayer. De hecho, han encontrado su cuerpo sin vida por medio de las labores de búsqueda a raíz de la denuncia a las diez de la mañana del día de hoy.
En el proceso de búsqueda, la unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional ha contado con el apoyo de drones de la Unidad Aérea de Toledo.
Se trata de una noticia que se está ampliando.
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