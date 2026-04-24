Toledo en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas que podrían traer granizo

La inestabilidad ha regresado. Conforme al comunicado emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han establecido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Toledo, afectando especialmente a las zonas de la Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo.

Estos avisos llegan después de que, durante la pasada madrugada, las tormentas hayan descargado con fuerza en algunos puntos de la provincia, así como en Ciudad Real. Según los registros de la agencia, se han llegado a recoger hasta 12 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las dos de la madrugada.

Avisos de nivel amarillo en varios puntos de la región

La Aemet ha establecido la franja de mayor peligro entre las 16:00 y las 22:00 horas del día de hoy, momento en que los avisos de nivel amarillo estarán vigentes. Además, estos avisos no solo afectan a Toledo capital, sino también a otras comarcas como Montes del Norte y Anchura en Ciudad Real, o la Alcarria y la Serranía en Guadalajara.

Las tormentas que prevé la agencia para esta tarde podrían venir incluso acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y lluvias que alcanzarían hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de Castilla-La Mancha se esperan cielos cubiertos sin necesidad de precipitaciones.

Mejoría a lo largo del fin de semana

Por otra parte, mañana se espera un sábado encapotado con lluvia escasa desde la madrugada hasta el mediodía, momento en el que cesarán las lluvias. A partir de las 12:00 h el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad y podremos ver los primeros momentos de cielos despejados.

En cuanto a los termómetros, Toledo vivirá un fin de semana bastante lineal. Para viernes y sábado, la temperatura mínima superará ligeramente los diez grados, mientras que la máxima se quedará en 24º C. El domingo, día en el que el sol brillará como viene siendo habitual las últimas semanas, subirá ligeramente la máxima hasta llegar a los 27º C.

La semana que viene comenzará con una ligera bajada en las temperaturas y una mala noticia: el martes vuelven de nuevo las tormentas.