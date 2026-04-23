Los universitarios de Toledo denuncian la turistificación de su cafetería: "El menú es de los más baratos"

Muchas personas lo que más echan de menos de la Universidad es los menús de la cafetería, que suelen tener opciones para todos los gustos y por un precio muy económico. Prueba de ello es el fenómeno del que se han percatado los alumnos del campus de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Los turistas están ocupando sus instalaciones para degustar el menú del día que ofrecen.

Los turistas ocupan la cafetería del campus de Toledo

Los estudiantes de este céntrico campus de Toledo denuncian que la llegada de turistas a su cafetería comedor es constante. El motivo lo tienen claro, su menú del día es de los más baratos que se puede degustar en el Casco Histórico de la ciudad. Una problemática que ha contado en exclusiva CMM Noticias.

Según explican los propios estudiantes universitarios, los turistas ven que tienen las puertas abiertas atraídos por los bajos precios, pero eso hace que le quiten espacio a los jóvenes que estudian ahí. Manifiestan que el comedor está saturado en las horas punta y que no tienen posibilidad de encontrar huecos libres. Sobre todo es preocupante teniendo en cuenta que se aproxima las fechas de exámenes, con una mayor concentración de estudiantes en el campus.

Uno de los espacios del campus de Toledo de la UCLM / UCLM

Un problema que también afecta al resto de restaurantes de la zona, que definen esta situación como "competencia desleal". Para los comerciantes, no es normal que se cobre el mismo precio a los estudiantes de la UCLM, que a los visitantes que vienen de fuera

Además, los universitarios denuncian que al ver la gran afluencia de público que tiene la cafetería, han subido los precios de forma considerable. Uno de los estudiantes cuenta que desde 2021 ha subido hasta un 65% sus precios. Algunos hasta aseguran tener constancia de que los guías turísticos incitan a los visitantes a para a comer en este espacio por el coste tan bajo.

El presupuesto que pueden destinar los estudiantes a comer es por normal general muy desigual al de los turistas. Normalmente, los universitarios no tienen un alto poder adquisitivo para poder optar a otras opciones de restauración en el Casco Histórico.

La sugerencia que dan a la dirección del campus es aislar de alguna forma en una de las zonas del comedor a los estudiantes universitarios que necesitan de ese espacio. Piden que haya una tarifa diferente para los que formen aparte de la Universidad de Castilla-La Mancha que para los turistas. Pueden acreditar que estudian ahí mostrando su tarjeta de estudiante de la UCLM y se les aplique el precio reducido en el menú del día.

Los estudiantes han tenido varias reuniones con el decanato para explicarles esta situación. Ahora esperan recuperar un espacio que consideran que debe ser para los universitarios.