En Mocejón
Detenidos dos jóvenes como presuntos autores de robos con un táser y un bastón metálico a jóvenes de este pueblo de Toledo
La Guardia Civil, bajo la operación 'Jengo', procedió a la detención de los dos jóvenes el pasado 13 de abril, después de meses de investigación de los hechos acontecidos en el pasado mes de diciembre en Mocejón
La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes varones como presuntos autores de varios robos con violencia e intimidación cometidos en la localidad toledana de Mocejón, a escasos 14 kilómetros de la capital de Toledo. Los arrestados, uno de ellos con antecedentes por hechos similares, abordaba a otros jóvenes a los que intimidaban utilizando una pistola táser y un bastón metálico para quitarles sus pertenencias.
Los hechos que han motivado la investigación comenzaron a producirse el pasado mes de diciembre, generando preocupación entre los vecinos del municipio, especialmente en el perfil de las víctimas, en su mayoría jóvenes. Según se ha podido determinar, los detenidos abordaban a sus víctimas en la vía pública, donde empleaban la intimidación para sustraerles sus pertenencias, entre estas, los móviles y dinero.
Usaron un alto grado de violencia en los asaltos
Los asaltos se produjeron con un alto grado de violencia, ya que los autores utilizaban un dispositivo eléctrico tipo táser y un objeto contundente como un bastón extensible metálico. Estas herramientas les permitían intimidar a sus víctimas y asegurar con éxito los robos sin que apenas opusieran resistencia. Llegaron incluso a causar a una de las víctimas la pérdida de una pieza dental.
Tras tener conocimiento de los hechos, el equipo ROCA de la Compañía de Illescas inició la denominada operación 'Jengo', que permitió identificar a los presuntos autores. Las diligencias practicadas llevaron finalmente a su detención el pasado 13 de abril, acusados de delitos de robo con violencia e intimidación. Estas detenciones tuvieron lugar en las localidades de Añover de Tajo e Illescas
Durante la operación, los agentes lograron recuperar algunos de los efectos sustraídos, aunque no ha trascendido el alcance total de los objetos robados. Asimismo, se intervinieron los instrumentos utilizados en los asaltos, entre ellos el táser y el bastón metálico.
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