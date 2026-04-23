Apartan a una pediatra de Sonseca (Toledo) que llenaba su agenda de citas falsas "para no trabajar"

La detección de varias citas médicas que nunca llegaron a realizarse ha llevado a apartar de su puesto a una pediatra en el centro de salud de Sonseca, un municipio ubicado a menos de 30 kilómetros de la capital de Toledo. La profesional, que se incorporó al centro el pasado mes de octubre, está siendo investigada tras comprobarse que en su agenda figuraban consultas falsas -tanto presenciales como telefónicas- que no habían sido solicitadas por los pacientes.

El caso salió a la luz gracias a Estefanía, quien revisando las citas de sus hijos a través de la aplicación sanitaria de SESCAM encontró varias consultas programadas que nunca había solicitado. Algunas de estas llegaban a ser del mismo día, tanto presenciales como telefónicas.

Una irregularidad que no se quedó en un hecho aislado. Tras consultarlo por un grupo de WhatsApp con más madres de la localidad, fueron más de una quienes, al comprobarlo, también vio que les ocurría lo mismo. En algunos casos, los menores acumulaban hasta seis citas en apenas unos días, e incluso se detectaron consultas asignadas a pacientes que no correspondían con el cupo de la pediatra o que residían en localidades cercanas a Sonseca.

Una reacción "inmediata" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha

Según ha denunciado estas madres, la introducción de estas citas ficticias habría alterado el funcionamiento habitual de la agenda de la médico, generando espacios que figuraban como ocupados sin corresponder a atención real de pacientes.

Ante la detección de estas irregularidades, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) inició las comprobaciones pertinentes. Como resultado, se decidió apartar a la pediatra de su puesto, por lo que ya no continúa pasando consulta en el centro de salud de la localidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado cartas en el asunto y ha confirmado que la pediatra ha sido apartada de su puesto, por lo que ya no está pasando consulta en la localidad. La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha asegurado que se ha actuado "de manera contundente" y que la reacción fue "inmediata" en cuanto se tuvo conocimiento del caso. "Yo creo que habrá aprendido la lección", señaló Padilla tras ser preguntada tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo del Gobierno por este caso.