Toledo rebaja la alarma turística: el Casco Histórico está lejos de la saturación, según Urbanismo

El debate sobre la presión turística en el Casco Histórico de Toledo sigue sobre la mesa, pero los datos oficiales apuntan en otra dirección. El ayuntamiento ha actualizado las cifras de viviendas de uso turístico en el centro de la capital y sitúa su peso en el 6,70% del total, una cifra que, según el área de Urbanismo, se mantiene por debajo del límite máximo fijado, el cual "se bajó del 20% al 12%" en 2024.

El concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha sido el encargado de dar a conocer estos datos, con los que el equipo de Gobierno busca contextualizar la situación actual del Casco y rebajar la percepción de saturación. Según ha explicado, el porcentaje actual refleja que la implantación de este tipo de alojamientos está "muy lejos" del tope establecido por la normativa municipal. En Toledo "habrá aproximadamente entre 700 y 750 viviendas registradas", aseguró Delgado en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento celebrada durante la jornada de ayer martes.

No hay "una invasión" de viviendas turísticas

Desde el área de Urbanismo insisten en que no se puede hablar de una "invasión" de viviendas turísticas en la ciudad. Delgado ha señalado que el número actual está controlado y que existe un margen amplio hasta alcanzar el máximo permitido. "Hay algunos distritos del Casco que se sitúan al 0% de saturación. La valoración media llega al 6,70%, lo cual es más que razonable decir que no sufrimos, exceptuando en la zona de concentración turística, la invasión", continuó.

Florentino Delgado, durante la comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento / Ayuntamiento de Toledo

En este contexto, el equipo de Gobierno defiende que Toledo mantiene un equilibrio entre su atractivo turístico y la protección de su tejido residencial. La ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, recibe cada año un importante flujo de visitantes, lo que ha situado el foco en la necesidad de gestionar este crecimiento de forma sostenible.

La actualización de los datos llega en un momento en el que el debate sobre la vivienda turística ha ganado protagonismo en numerosas ciudades, especialmente en los cascos históricos. En el caso de Toledo, el ayuntamiento insiste en que la situación actual no responde a un escenario de saturación, sino a un modelo que, por el momento, se mantiene dentro de los márgenes establecidos.

Por otro lado, durante la comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha aprobado por unanimidad las declaraciones de especial interés o utilidad municipal de varias obras en el Casco Histórico de la capital.

Finalmente, también se ha dado cuentas del informe favorable para el otorgamiento de calificación urbanística A I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.AU. para soterramiento de línea aérea de media tensión de doble circuito “3540-25-LOS OLIVOS 1” Y “3540-24-LOS OLIVOS 2” entre los apoyos Nº 9962 y Nº 25800, en la “Senda de la Hoyada”, Polígono 79, Parcela 8 y Polígono 17, Parcela 2, del catastro de rústica, al sitio de la dehesa de Pinedo en el término municipal de Toledo.