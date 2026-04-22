Toledo modifica su calendario escolar y suma un nuevo día no lectivo: esta es la fecha elegida

Cambio de última hora. Los centros educativos de la ciudad de Toledo tendrán el 17 de junio como segundo día no lectivo en este curso 2025/2026. Y por ende, los colegios e institutos de la capital acabarán un día antes de lo previsto las clases.

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha modificado de esta manera el calendario escolar, pasando el festivo del 26 de noviembre a esta nueva fecha. Una modificación que se aplicará en todos los centros escolares no universitarios y, de esta manera, tanto alumnado como profesorado podrán disfrutar de dos días no lectivos en el presente curso, al igual que en el resto de la provincia -la otra festividad local fue el pasado 23 de enero, día de San Ildefonso-.

Una petición solicitada pero diferente a la propuesta por CCOO

De esta forma, la institución pública responde a la petición tramitada el pasado mes de enero por Comisiones Obreras (CCOO), quienes alegaban precisamente este aspecto. El sindicato exigió a la Consejería de Educación rectificar lo que consideró como un "agravio" para los centros educativos de Toledo, al tener en el curso un festivo menos para la comunidad educativa. Una petición que estuvo acompañada de más de 700 firmas recogidas entre la comunidad de docentes de Toledo para solicitar la rectificación del calendario escolar.

Sin embargo, la decisión final tomada por la Consejería no satisface a CCOO. El sindicato, que valora positivamente el hecho de que la propuso como alternativa al festivo del 26 de noviembre -el cual es inédito en Toledo en honor al 40 aniversario de la capital como Ciudad Patrimonio de la Humanidad- por el viernes 5 de junio, justo después del Corpus Christi, "con el objetivo de facilitar la conciliación".

La Federación de Enseñanza de CCOO Toledo espera que "esta situación no vuelva a repetirse en un futuro y que se tenga en cuenta la petición de la comunidad educativa para que el día 5 de junio sea no lectivo en lugar del 17 de junio, último día de clase, que la Consejería de Educación ha notificado a los centros", concluye.

Con la modificación ya aprobada, el calendario escolar de este curso queda ya regularizado y deberán ser comunicados todos los centros educativos implicados de la capital.