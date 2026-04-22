¿Por qué Toledo se ha quedado fuera de la Capital Europea de la Cultura 2031? La explicación del jurado

Toledo no consiguió llegar a la fase final para ser Capital Europea de la Cultura 2031, como si lo hicieron las candidaturas de Granada, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. El comité de expertos explicó que tardarían un mes en publicar el informe con sus conclusiones finales y ese momento ha llegado. El Ministerio de Cultura ha compartido el documento con todas las razones por las que el proyecto toledano no avanzó en la carrera europea.

Los motivos por los que Toledo no fue seleccionada Capital Europea de la Cultura 2031

El informe del comité de expertos en el que explican por qué Toledo no fue seleccionada para ser Capital Europea de la Cultura 2031 es contundente. El jurado valora positivamente la propuesta y cómo se extendió a otros municipios de la región, como Talavera de la Reina o Cuenca, además de la gran base cultural que tiene la localidad, pero sí que notaron fallos que no les permitía avanzar a la fase final.

Una estrategia cultural no aprobada

La capital regional llegó a la defensa con un presupuesto aprobado y una propuesta sólida para el comité de expertos. Sin embargo, falta una estrategia cultural oficial aprobada, algo que consideran clave para un proyecto de este nivel.

Faltó una estrategia cultural aprobada para que Toledo fuera Capital Europea de la Cultura 2031 / Ayuntamiento de Toledo

Este punto, sumado a que no vieron objetivos claros a los que querían llegar con la candidatura, el sistema para medir los resultados (como evaluaciones o indicadores) los vieron poco definidos y que tampoco estuvo claro quién era responsable de supervisar el proyecto, hizo que el comité de expertos no viera a Toledo como una candidatura fuerte para la capitalidad. El informe explica: "El panel observa que aún no existe una estrategia cultural formalmente aprobada en el momento de la solicitud, y que la definición de qué prioridades del marco cultural más amplio pretende abordar específicamente la Capital Europea de la Cultura está poco desarrollada".

Buen concepto cultural, pero poco desarrollado

El lema de la candidatura toledana para ser Capital de la Cultura era 'Shaping Culture' (dar forma a la cultura) y el informe explica que se presentaron en la defensa 32 proyectos que abarcaban la artesanía, las artes escénicas, la regeneración ecológica y la participación comunitaria. Son propuestas que el jurado vio como innovadores, reconociendo que en la ciudad había una gran concentración de arte, pero también con matices.

El comité de expertos cuenta en el informe que vio poca conexión entre los cuatro ejes del proyecto, (Interpretar, Diseñar, Renaturalizar y Coexistir), no estaban unificados. Además, consideran que no se aprovechó la riqueza cultural de la zona: "El programa carece de la riqueza que sugiere la visión y aún no explora plenamente el potencial de combinar el patrimonio cultural local y las formas artísticas tradicionales con expresiones nuevas, innovadoras y experimentales", fueron los argumentos en el documento.

Una propuesta sin dimensión europea

En la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura 2031, el comité de expertos valora la colaboración de Malta en el proyecto, el otro país con capitalidad cultura en ese año. Además, ven una buena idea de base: la localidad como una ciudad de traducción y encuentro cultural. Aunque era un buen punto de partida, no era suficiente.

Para el panel que analizó el proyecto, su dimensión europea es todavía débil. En la defensa, no se explicó cómo iban a participar otros países, lo que parece indicar que no se puede dar un verdadero intercambio entre culturas.

Toledo defiende su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 ante el Ministerio: "Podemos ayudar a dar luz a Europa de nuevo" / R.R.

En puntos como la participación ciudadana, para el panel es muy positivo como en su propuesta aparece la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Como en otros puntos de la candidatura, consideran que no está bien desarrollada y que no queda claro cómo participarán los vecinos.

Por último, en la candidatura de Toledo el comité de expertos notó un riesgo importante que la Fundación Toledo 2031, encargada de gestionar el proyecto, era un organismo que no estaba constituido en la defensa del proyecto.

Las conclusiones sobre Toledo

En el informe, el comité de expertos concluye no recomendado a Toledo para ser Capital Europea de la Cultura 2031. Consideran que: "La candidatura no cumplió suficientemente los criterios de la fase de preselección, requiriendo un desarrollo significativo en las seis áreas evaluadas".

El jurado notó una falta de una estrategia cultural clara y oficial. Además, explican que la propuesta tiene una débil visión artística y europea, unida a una insuficiente preparación para competir a nivel europeo. Por otro lado, valoran positivamente la base con la que partían, la cultura y la artesanía de la región y el gran compromiso social que mostraron.