¿Puedo realizar quemas prescritas en mi finca en Toledo o están reservadas solo a profesionales autorizados?

Desde hace unos días, la provincia de Toledo y otros puntos de Castilla-La Mancha están inmersos en un proceso de quemas prescritas. Este método ayuda a prevenir las consecuencias de los incendios de cara al próximo verano y que en caso de ocurrir no sean tan devastadores. Una pregunta que surge es la de si un particular puede realizar este trabajo en sus terrenos o, por el contrario, solo está permitido para profesionales autorizados.

¿Pueden los particulares realizar quemas prescritas en su finca de Toledo?

Las quemas prescritas en Toledo y en otros puntos de España es uno de los métodos más efectivos para prevenir los incendios. Consiste en usar el fuego de manera controlada, cuando hay unos parámetros ambientales concretos y en un espacio marcado. Quemándolo, se limpian ramas muertas, hojarasca o pequeños arbustos, que son los responsables de que un incendio forestal se propague con mayor rapidez.

Al ser una herramienta tan útil para que las consecuencias de los incendios no sean tan devastadoras, muchos vecinos de Toledo se preguntan si pueden realizar ellos mismos la quema prescrita en su propia finca.

Los incendios de Toledo, en imágenes: más de 3.000 hectáreas calcinadas en plena ola de calor / Archivo

Lo cierto es que, en Castilla-La Mancha, las quemas prescritas están restringidas en la práctica a lo que puede ejecutar GEACAM, que es la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Actualmente, la ley regional no prohíbe explícitamente este proceso, pero tampoco establece una regulación clara para su aplicación desde el ámbito privado.

Esta herramienta es un proceso que ejecuta la Administración Pública con equipos especializados y con unas condiciones muy medidas. Participan brigadas, técnicos y dispositivos de seguridad, con una gran formación sobre el tema. Así que no, los particulares no pueden realizar estas quemas.

La opción que tienen los vecinos de Toledo, por medio de la secretaría virtual de Castilla-La Mancha, es solicitar la quema de restos vegetales en monte o terrenos agrícolas. Debes cumplir condiciones estrictas, relacionadas con horarios, viento, vigilancia o medios de extinción. Además, hay épocas del año en las que están prohibidas.

El programa WTREX Quijota llega a Toledo

En estos días que se están realizando quemas prescritas en Toledo, también se esta realizando un proyecto muy positivo. Con el apoyo de INFOCAM, 30 profesionales de 15 diferentes países están participando en este proceso, por medio del programa WTREX Quijota. Además de ser una oportunidad de aprender para los cuerpos de seguridad de los métodos de otros territorios, también es una oportunidad para el crecimiento de las mujeres.

Todos los bomberos estarán en sus equipos bajo las directrices de mujeres. Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, explica: "Les van a permitir seguir impulsando el liderazgo femenino en el ámbito de las emergencias en incendios forestales”. Además, añadió que este tipo de iniciativas: "sitúan al dispositivo de Castilla-La Mancha como referente internacional en la gestión del fuego y en la formación especializada en este ámbito”.

Antes de que empiece la temporada de alta riesgo, entre mayo y octubre, la región está preparada para la quema prescripta de 28.000 hectáreas. Durante el 2025, se realizaron 15 de estos procedimientos por toda la comunidad con gran éxito.