Así es la nueva vida de Violeta Crespo, la modelo de Toledo que participó en 'Gran Hermano 19': "Un suelo y dos tenedores"

'Gran Hermano' puede ser un escaparate para muchos. Es habitual que los concursantes que han llenado la casa más famosa de la televisión, se ganen el cariño de los espectadores y luego desarrollen una carrera como colaboradores de televisión o influencer. En la última edición, hubo una concursante que destacó por encima del resto, la joven Violeta Crespo, de Toledo y que ahora ha dado un cambio radical a su vida.

Así es la nueva vida de Violeta Crespo, modelo y concursante en 'Gran Hermano' de Toledo

Violeta Crespo se dio a conocer en España tras participar en la edición de 'Gran Hermano' del año 2024, pero en su Toledo natal ya era muy conocida por su carrera de modelo. Ahora, está intentando crecer en redes sociales como influencer, mientras en el lado personal mantiene una bonita historia de amor junto Edi Insua, otro de los concursantes de la edición.

Lo cierto es que desde que salieron de la casa del reality, Violeta y Edi se volvieron inseparables. A pesar de que muchos de los espectadores no confiaban en que su relación siguiera adelante, lo cierto es que se mantienen más fuertes que nunca y prueba de ello es el último paso que han dado.

Tras un año y medio en una relación a distancia, Violeta Crespo y Edi Insua han decidido mudarse y vivir juntos en Madrid. Una de Toledo y el otro de Galicia, pero ambos han encontrado un punto en común y un hogar en la capital de España.

En sus respectivos perfiles de Instagram, los dos miembros de la pareja han compartido un vídeo en el que les vemos sentados en el suelo de una casa que todavía está sin amueblar. La publicación se ha llenado de comentarios felicitándoles por este gran paso y deseándoles todo lo mejor.

Junto al vídeo, han escrito unas sentidas palabras "Un suelo, dos tenedores y un montón de sueños compartidos. Nuestro primer hogar en Madrid, y ya se siente como casa".

El pasado de Violeta Crespo en su Toledo natal

Aunque ahora comienza a despegar su carrera como influencer desde Madrid, lo cierto es que Violeta Crespo dio sus primeros pasos profesionales en Toledo, su provincia natal. Ella proviene del pueblo medieval de Tembleque y siendo casi una niña, con tan solo 12 añitos, empezó a trabajar como modelo.

Con 17 años, la influencer obtuvo el título de Miss Castilla-La Mancha, un título que pudo revalidar en 2022 para competir a nivel nacional. La joven llegó a conseguir también el reconocimiento de 'Miss Toledo'. También se la pudo ver de figurante en la cuarta temporada de la conocida serie de Netflix 'Élite'.

Violeta Crespo en su etapa como modelo en Toledo / Instagram

Cuando entró en 'Gran Hermano', Violeta Crespo estaba opositando para convertirse en Policía Nacional, un sueño que se desdibujó tras su paso por la casa. En ese momento, trabajaba como profesora de baile y está graduada en Administración y Fianzas.

Un hecho que marcó su recorrido por el concurso fue la relación con su madre, que la defendió a capa y espada por los platós. Esa unión no es casualidad.

Cuando participó en 'Gran Hermano', Violeta explicó que no quería saber nada de su padre. Confesó que les abandonó cuando era solo una niña: "Mi padre empezó a comportarse muy raro, se empezó a meter en juegos y en ciertos temas delicados los cuales no puedo nombrar".

Ahora, todos esos problemas han quedado atrás y puede disfrutar de su nueva vida con Edi.