Una investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha predice el tiempo que tendrá Toledo en 50 años: "Todavía podemos evitarlo"

Las condiciones meteorológicas nos afectan a todos. Cualquier persona, cuando se levanta, piensa el tiempo qué hará en la calle o si está lloviendo. Y hay actividades que dependen del clima de una zona. Por ejemplo, el tipo de cultivos que se pueden desarrollar en una región depende de ello.

Gracias a una investigación puntera del Campus de Toledo encabezada por Miguel Ángel Gaertner, catedrático del área de Física de la Tierra, podemos conocer cómo variará el clima en varias décadas. Todo ello lo hacen a través de un modelo climático, que es un programa matemático que han desarrollado, basado en ecuaciones y principios físicos, que permiten determinar la presión atmosférica, el viento, las temperaturas o la precipitación. Llevan investigando 25 años, y desde hace cinco se centran en las energías renovables.

Están centrados actualmente en el estudio de las energías renovables porque "no podemos depender más de los combustibles fósiles, porque son más inestables por los problemas de suministro, y lo renovable casa con las características de nuestro país, además de tener más ventajas como que son más baratas", explica.

Hacen proyecciones del clima en el futuro, ¿de qué fechas pueden predecirlo?

Tienen un programa matemático configurado en el que instalan diversos principios físicos como la fuerza de presión con el viento o la termodinámica y, a raíz de esto, realizan ecuaciones con las que pueden ‘resolver’ el futuro, y con ello pueden conocer aspectos del clima de 50 años. El programa elaborado por los investigadores del Campus de Toledo no proporciona, por ejemplo, la temperatura exacta de un día en concreto, es más a nivel general, como el clima aproximado que hará dentro de 10, 20 o 50 años. Todo ello a través de los principios físicos.

"En 50 años tendremos un clima más extremo en la ciudad de Toledo, con más diferencia de temperatura entre invierno y verano, y precipitaciones más irregulares pero más torrenciales cuando se produzcan", afirma el experto. Aunque la evolución depende "de lo que hagamos nosotros como ciudadanos y si damos el paso a las energías renovables", matizan. De no dar el paso, probablemente "en unos 100 años tendremos un aumento en la temperatura de 4 grados".

Un resultado prometedor que han obtenido es que "la energía solar en particular es muy estable de un año a otro. Los combustibles fósiles son muy volátiles, en cambio la solar apenas varía, y por las características de España hay mucha. Y también tenemos avances con otra fuente como es la energía eólica marina, que tiene una calidad muy buena". Con esta investigación, esperan seguir dando pasos para, cuanto antes y poco a poco, dar ese paso "tan necesario" a las renovables, para evitar los efectos que ya vivimos del cambio climático.