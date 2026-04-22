Detección de estupefacientes, obediencia y obstáculos: 5.000 niños de Toledo asisten a una exhibición canina

Durante la mañana de este miércoles, más de 5.000 niños de diferentes colegios de Toledo han disfrutado de una exhibición canina en la que los perros que acompañan a militares y policías de la ciudad han demostrado su olfato, agilidad y velocidad, entra otras tantas características.

Estos equipos caninos son indispensables en la seguridad de la ciudad y en el día a día de los cuerpos de seguridad, ya que les ayudan a detectar estupefacientes, explosivos... e incluso, de ser necesario, a encontrar cuerpos humanos. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, reconoció la labor de estos, que trabajan a diario para formar un equipo al que no se le pase ni un 'peligro'.

En la fotogalería situada en la parte inferior se pueden observar algunas fotografías de los retos que tuvieron que superar los equipos caninos, con la atenta mirada de 5.000 niños, que se quedaron boquiabiertos al comprobar las habilidades con sus propios ojos.

Equipo de la Policía Local de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Unas jornadas policiales y militares con hasta tres eventos

Desde el pasado lunes, Toledo ha acogido las primeras jornadas policiales y militares de guías caninos, que han contado con la participación de 39 equipos de todo el país. Las unidades que han participado son el Ejército de Tierra, el del Aire y la Infantería de Marina, además de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Por otro lado, las unidades de Policía Local compitieron agrupadas por Comunidades Autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid.

El lunes tuvo lugar una ponencia técnica por parte de los Mossos de Esquadra; el martes campeonato en Puy du Fou, y en la mañana de este miércoles en la Plaza de Toros con la amplia presencia de los más pequeños de la ciudad.