La Diputación de Toledo impulsa un certamen de pintura inédito en cuatro escenarios naturales de la provincia: hasta 4.000 euros en premios

Poner en valor el paisaje y la riqueza natural de la provincia de Toledo. Ese es el objetivo con el que la Diputación ha puesto en marcha un concurso inédito a nivel provincial: el I Certamen de Pintura Rápida 'La Naturaleza de Toledo'. Una propuesta que une arte, paisaje y participación ciudadana gestionada a través de su Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural.

La iniciativa se desarrollará el próximo 23 de mayo, dentro de los actos del Mes de la Provincia organizados por el Gobierno de la Diputación. Este se celebrará de forma simultánea en cuatro espacios representativos de los ecosistemas toledanos: la Campana de Oropesa (Calera y Chozas); los Montes de Toledo (Las Navillas-Menansalbas); la Mancha húmeda (Villafranca de los Caballeros); y la Sagra (Numancia de la Sagra).

I Certamen de Pintura Rápida "La Naturaleza de Toledo" / Diputación de Toledo

Cada uno de estos escenarios ofrecerá a los participantes la posibilidad de interpretar, desde la pintura, la diversidad paisajística de la provincia.

Inscripción gratuita y con 4.000 euros en premios

Según explica la institución, "este certamen nace con la voluntad de acercar el arte a la ciudadanía, sacar la creación de los espacios habituales y situarla en contacto directo con la naturaleza y con los pueblos de Toledo". Así, la pintura se convierte en una herramienta para reconocer, valorar y difundir la identidad de los distintos territorios toledanos. Al mismo tiempo que pone el foco en la riqueza de la provincia, en sus paisajes singulares y en su patrimonio natural y etnográfico, invitando a redescubrirlos desde la mirada artística.

Podrán participar cualquier persona mayor de 14 años residente en territorio nacional. Con inscripción gratuita a través de la web de la Diputación, el plazo estará abierto hasta el 18 de mayo.

Las obras deberán realizarse "in situ", sin apoyos externos ni elementos que identifiquen al autor, reforzando el carácter espontáneo y directo del certamen. Durante la jornada, los participantes dispondrán de la mañana para crear sus obras en el propio entorno natural, que serán valoradas posteriormente por un jurado especializado que tendrá en cuenta aspectos como la composición, la técnica, la originalidad o el equilibrio cromático.

En total, el concurso está dotado con 4.000 euros, estos serán repartidos con un ganador por escenario. Es decir, contempla cuatro premios de 1.000 euros para la mejor obra de cada uno de los cuatro enclaves. Además de la dotación económica, las piezas premiadas pasarán a formar parte del fondo artístico de la Diputación de Toledo, contribuyendo a la conservación de la creación contemporánea vinculada al territorio.